Alpha Tauri nastartovala Hondu, Alfa Romeo Ferrari. Stáj z Maranella v sobotu už testovala na dráze

Nejprve se videem pochlubila švýcarská stáj, která již dala dohromady skládačku o 15 tisících dílech. Potřebovala k tomu 8 tisíc výkresů a přes 100 tisíc pracovních hodin: "Jeden tým, dvě auta. Stovky lidí, kteří to umožnili," uvedla na Twitteru.

Na nový vůz C39 si ale budeme muset ještě týden počkat, ukáže ho ve středu na začátku předsezónního testování v 8:15 hod v boxech na okruhu Circuit de Catalunya.

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.



The C39 is coming... 🔥 pic.twitter.com/fcyNwZpZRY — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 7, 2020

Letos za Alfa Romeo budou i nadále nastupovat Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi, pomáhat jim bude nový rezervní pilot Robert Kubica, jenž ukončil své působení u Williamsu.

V neděli úspěšně nastartovala také Alpha Tauri (bývalé Toro Rosso). Poprvé jsme si mohli poslechnout zvuk nové Hondy RA620H, která bude pohánět také mateřský Red Bull. Novů vůz odhalí tento pátek v známém Hangaru 7 v Salzburgu, nastupovat za ní budou Pierre Gasly s Daniilem Kvjatem.

O víkendu jsme se dočkali také prvního testování na dráze, to když Ferrari vyrazilo do Jerezu, aby vyzkoušelo prototypy 18palcových pneumatik Pirelli pro příští sezónu F1.

Použilo k tomu upravený loňský monopost SF90, Charles Leclerc s ním bez potíží zvládl slušných 130 kol. Ferrari nedovolilo dodavateli pneumatik zveřejnit žádné fotografie z jízdy, samo tak pochopitelně také neučinilo. Scuderia nové auto ukáže již zítra, bude se jmenovat SF1000 - letos ji totiž čeká jubilejní 1000. velká cena.

Testovací plán 18palcových pneuamatik Pirelli pro sezónu 2020 | zdroj: Pirelli

Letos pomůžou Pirelli všechny týmy se speciálně upravenými vozy, které se všechny sejdou na dráze po sezóně v Abú Zabí. Italský dodavatel již zveřejnil plán soukromého testování pro letošní sezónu.

Time for track action @circuitodejerez with @ScuderiaFerrari: @Charles_Leclerc has started testing the new #Fit4F1 18-inch development tyres, 33 laps done so far! pic.twitter.com/NN8HmzV37h — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 8, 2020

This afternoon’s action at the #Fit4F1 18-inch development tyre test is underway @circuitodejerez. @Charles_Leclerc is on track for @ScuderiaFerrari. 53 laps done so far, 25 C degrees track temperature, 20 C ambient. pic.twitter.com/ct3Ay8ouQY — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 8, 2020