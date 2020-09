PROHLÁŠENÍ po závodě: Gasly tomu nemůže věřit, Sainz je zklamán z 2. místa

ALPHATAURI

Pierre Gasly, 1. místo

Upřímně, tohle je neuvěřitelné. Nejsem si jistý, jestli si uvědomují, co se zrovna stalo, byl to tak šílený závod... Za posledních 18 měsíců jsem toho zažil hodně, mé první pódium loni a teď vítězství v Monze. Nemám slov. Tento tým mi dal první pódium a teď i mé první vítězství. Nedokážu jim dostatečně poděkovat. Je to úžasný den. Od posledního vítězství Francouze to tak dlouho trvalo! Nikdy jsem to nečekal, má takovou radost!

MCLAREN

Carlos Sainz, 2. místo

Je to neuvěřitelné, jsme zklamaný z druhého místa. Byli jsme tak blízko. To je to, co si zasloužíme. S červenou vlajkou jsme měli trochu smůlu, po celý víkend jsme však byli super rychlí, takže jsem spokojený. Obzvlášť s návratem na druhou pozici z 6. místa. Musíme na to být hrdí a hrdí na rychlost auta!

RACING POINT



Lance Stroll, 3. místo

Za třetí místo jsem rád, je to příjemné být po letech opět na pódiu. Mám radost za Pierra, zasloužil si to. Já jsem mohl jen ztratit, jenže jsem při startu neměl žádnou přilnavost, a tak se všichni prohnali kolem mě. Je to divné, když musíte restartovat, nejsme zvyklí na takové přerušení.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 7. místo

Musím pogratulovat Pierrovi k fantastickému výsledku. Hodně si toho prožil a teď porazil špičkové týmy, fantasticky se dostal zpět, takže mám za něj opravdu radost.

Můj závod byl smolný, ale co tě nezabije, to tě posílí. Neviděl jsem značku, takže za to přijímám zodpovědnost. Musel jsem stáhnout 26 sekund, nemyslel jsem si, že to bude možné. Tu bitvu jsem si užil. Škody jsou ale minimální, protože mí hlavní soupeři nezískali moc bodů, Max závod nedokončil.



HAAS

Romain Grosjean, 12. místo

Bohužel máme tempo jaké máme - proto jsme skončili tam, kde jsme. Byl to pro nás těžký závod, jel jsem ho jako vždy srdcem. Bojovali jsme s Georgem Russellem, posouvali jsme své limity. Všechno bylo skvělé - pneumatiky, brzdy i výkon a tak dále. Myslím, že pro Pierra Gaslyho to byl podstatně důležitější den, fantastické vítězství pro Francii a pro něj osobně po těžkém loňském roce. Je tomu 24 let, kdy naposledy nějaký Francouz vyhrál - Olivier Panis v Monaku 1996. Je to krásné a jsem za něj šťastný.

Kevin Magnussen, nedokončil

V prvním kole jsem byl ve Variante del Rettifilio uprostřed dvou dalších vozů a skončilo to poškozením předního křídla. Musel jsem do boxů pro nové a pak jsem opravdu jel hodně rychle. Takové tempo jsem nečekal. Proto bylo hodně těžké vypadnout tak brzy. Není to příjemné, zvláště když jsme viděli, že rychlostí bychom mohli konkurovat McLarenům. Docela by mě zajímalo, kam bychom to až dotáhli. Byl to pěkně napínavé, to byl přesně takový závod, jehož součástí bych rád byl.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Obecně vzato jsme dnes viděli vzrušující závod. Pro nás - no, dělali jsme to nejlepší, co jsme mohli. Bohužel u Kevina se vyskytl problém s pohonnou jednotkou, takže mu nebylo přáno dojet do cíle. V prvním kole si navíc poškodil přední křídlo, takže byl stejně hodně vzadu. Bojovali jsme, jak se dalo a opouštíme Monzu v pozici, jakou si zasloužíme.



FERRARI

Sebastian Vettel, nedokončil

Už pár kol před odstoupením jsem věděl, že brzdy nejsou v pořádku. Musíme se na to podívat. Je to těžké, nemůžete s tím nic udělat. Frustrující. Složité pro celý tým, všichni se snažili. Ale těžká období jsou prostě součástí života osobního i sportovního. V Mugellu to pro nás snad bude o něco lepší, ale nemáme přehnaná očekávání. Na pódium to nebude. Chceme hlavně bezproblémový víkend.



Další prohlášení doplníme