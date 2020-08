Bottas se ještě nemíní vzdát boje o titul. Čeho se ve Spa nejvíc bojí?

Na Hamiltona ztrácí 43 bodů, na druhého Verstappena šest - po Španělsku si neodpustil tradiční poznámku, kterou jsme už mnohokrát slýchali od různých pilotů: "Na letošní titul mohu klidně zapomenout". Teď se Bottas vrací v bojové náladě, uspořádal si priority a hodlá v následujících třech závodech napravit svou reputaci.

"Byl jsem posledním víkendem zklamaný a několik závodů se mi nepovedlo, skončil jsem podstatně jinde, než byl mnou vytčený cíl. Samozřejmě to je velké rozčarování, ale když se věnujete sportu naplno a snažíte se dosáhnout nějakých cílů a nedaří se vám, je důležité se vrátit o něco zpět a najít pozitivní myšlenky. Měli jsme teď jeden víkend volný, takže jsem znovu nalezl potřebnou energii," prohlásil Bottas ve Spa.

Nutno poznamenat, že v Silverstone po defektu pneumatiky měl opravdu nehoráznou smůlu. To ale po nějaké době nikoho nebude zajímat a Bottas to dobře ví. Dle vlastních slov vymazal negativa a hodlá se plně soustředit na další šance.

Max Verstappen v posledních závodech Bottase porážel, Fin ho stále cítí jako hlavní hrozbu | foto: Red Bull Content Pool

"Jsem znovu připraven a chci předvést tu nejlepší úroveň. Jsem v dobrém rozpoložení a těším se nejen na závodní víkend, v jehož rámci budu slavit narozeniny na jedné z nejlepších tratí na světě a v pravděpodobně nejlepším voze na světě. To už jsou důvody pro pozitivní mysl," pokračuje Bottas.

Svou láskou ke Spa-Francorchamps se nijak netají. "Je to ikonická trať a všichni si to tu jaksepatří užívají. Všichni sem jezdí rádi a závody tu bývají kvalitní, což má své pozitivum. Asi nejzajímavější je druhý sektor - můžete tu spoustu času získat nebo ztratit. Pak mě baví technické sekce a ostré zatáčky, na nichž se rovněž dá hodně vydělat. Ale nechci vypichovat jen některé části, celá trať je skvělá," vyznává se Bottas.

Jediné, co jemu i týmu může v Belgii způsobit vrásky, jsou problémy s pneumatikami, které sužovaly Mercedes už ve Španělsku, navzdory Hamiltonovu vítězství. Hlavní stratég Stříbrných šípů James Volwes varoval, že tým zcela určitě ještě plně potíže s pneumatikami nevyřešil, ale Bottas přes jisté obavy nachází i příznivé okolnosti.

"Především to je jiná trať než ty předchozí, kde jsme problémy s pneumatikami měli, takže se to dá těžko předvídat. Zrovna tak zda zvládneme kvalifikaci na středně tvrdé směsi, protože s měkkou jet na jednu zastávku je opravdu dost velký risk. Ale to zjistíme. Navíc tu mají být nižší teploty, takže to by pro nás bylo určitou výhodou. V každém případě nepochybuji, že Red Bull bude v závodním režimu hodně dobrý. Bez ohledu na to, jak teplo bude, představují opravdovou hrozbu," dodává Bottas.