"Mezi Hamiltonem a Verstappenem by se volilo těžko," zamýšlí se Horner

Mercedes letos znovu postavil vůz, který soupeři většinou jen marně stíhají. Aktuálně mají na svém kontě již 221 bodů, druhý Red Bull jich zatím nasbíral 135. Christian Horner však doufá, že se můžeme těšit na souboje Hamiltona s Verstappenem.

"Jejich výkony jsou jsou velmi podobné," zněla jeho odpověď na otázku, který z této dvojice má podle něj lepší formu. "Ten rozdíl by tam byl minimální a těžko by se mezi nimi volilo. Oba dva jsou ve špičkové formě a zajímavé je, že Maxovi je 22, zatímco Lewisovi 35. Jsou každý v jiném stádiu kariéry. Doufám, že v následujících závodech uvidíme tyto dva kolo na kolo, protože si myslím, že by se to divákům líbilo. A týmům také. Domnívám se, že by to pro F1 bylo dobré." uvedl šéf Red Bullu pro britskou TV Sky Sports a dodal, že je s výkony nizozemského závodníka velmi spokojen.

Zatímco Verstappen dokázal těžit z vozu maximum a podařilo se mu získat silné výsledky, jeho týmový kolega Alexander Albon se s citlivým autem a pneumatikami trápí o poznání víc. A na bodech je to znát. Proti 95 bodům jich anglicko-thajský jezdec získal 40.

Tým se však prý všemožně snaží mu pomoci toto období překonat. "Porovnáváme a sledujeme na simulátoru charakteristiky a styl řízení mezi oběma jezdci a ptáme se, proč Max dokáže z auta dostat víc. Podpořili jsme inženýry na jeho straně garáže a hodně v něj věříme. Například v Silverstone dokázal, že má schopnosti být rychlým závodníkem. Nedává mu to nyní smysl, my mu musíme pomoci to zvládnout," uvedl na adresu svého druhého jezdce Horner.