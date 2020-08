Mercedes prodlužuje smlouvu s Bottasem. "Máme tu nejlepší dvojici v F1," libuje si Wolff

Mistrovská stáj před Výroční 70. velkou cenou Formule 1 potvrdila, že si i příští rok ponechá Bottase, jenž k ní nastoupil v sezóně 2017 po překvapivém konci Nica Rosberga. Od té doby ji pravidelně pomáhá k zisku konstruktérských titulů, svého týmového kolegu Lewise Hamiltona ovšem za tu dobu ještě moc potrápit nedokázal.

"Jsem moc rád, že zůstávám v roce 2021 u Mercedesu a že budu stavět na úspěších, kterých jsme již společně dosáhli. Děkuji všem v týmu i širší rodině Mercedesu za jejich neutuchající podporu a důvěru ve mne. Budu hrdě reprezentovat tento skvělý tým a třícípou hvězdu na naší společné cestě znovu příští rok," usmívá se Bottas.

Jeho šéf Toto Wolff k tomu říká: "Jsme nadšeni z toho, že Valtteri u týmu zůstane ještě alespoň jednu sezónu. Letos pozorujeme toho nejsilnějšího Valtteriho, jakého jsme kdy viděli, pokud jde o jeho výkonnost na dráze, ale také fyzickou či psychickou kondici."

🚨 #BottasAnnounced 🚨



He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX