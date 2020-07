Dominance Mercedesu, předvídatelná F1. "My za to nemůžeme," brání se Wolff

V dosavadních třech podnicích ovládl všechny kvalifikace a získal tři vítězství, posledně v Maďarsku navíc soupeře deklasovaly náskokem přes 1,3 sekundy na kolo. Obvyklí rivalové v podobě Ferrari a Red Bullu na Stříbrné šípy zatím koukají jen z velké dálky.

"Kdybychom sezónu 2020 brali jako jistou, jako procházku parkem a v podstatě jen jako vyzvednutí trofeje v Paříži v prosinci, to bychom tyto šampionáty nevyhráli," popisuje Wolff, jenž se brání z nařčení, že díky svému rozpočtu a zdrojům můžou za nudnou Formuli 1.

"Není v nás ani smítko toho, že bychom tento šampionát považovali za hotový. Na to můžete opravdu lehce doplatit. Na druhou stranu dominance jednoho týmu, ať už jde o nás či Red Bull po roce 2010 nebo Ferrari na počátku milénia, je vždy pro šampionát trochu divná," pokračuje.

"Ale nemůžete hodit zodpovědnost na tým, že učinil kroky vedoucí k předvídatelnosti šampionátu," hájí se Wolff, jenž by uvítal těsnější souboj se svými soupeři. Je však na nich, aby se zlepšili.

Mercedes svou soupeře letos jasně předčí | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Moc rádi závodíme proti našim fantastickým soupeřům. Rádi bojujeme s Ferrari a Red Bullem, líbí se nám výzva v podobě značek jako Racing Point, který patří do hry. McLaren a Renault musí na druhou stranu nalézt cestu zpět do čela," hodnotí Wolff.

"Opravdu bych si víc nepřál nic jiného než silnou konkurenci s nejistými výsledky každý pátek, kdy vstoupíme do 1. tréninku, jenže v naší pozici to je velmi těžké měnit v této fázi pořadí týmů. Máme jeden klíčový cíl: každý víkend zajet co nejlépe dle našich schopností, nasbírat co nejvíce bodů a bojovat o šampionát. Nemůžeme s tím udělat nic jiného," říká Wolff.

Soupeři podle něj mohou snadno stáhnout bodový náskok Mercedesu: "Vidíte, že se Red Bull po celý víkend trápil a že měli v závodě hodně slušné auto - auto, které nevypadalo, že by mohlo odstartovat. Mechanici na něm odvedli opravdu skvělou práci."

"Rozdíly nejsou nic. Když se podíváte na bodové pořadí jezdců, Mezi Lewisem a Maxem máte třicet bodů. Stačí jednou nedojet a je po náskoku. Musíte zkrátka pokračovat," dodává šéf Mercedesu před další trojicí závodů, které začínají tento víkend v Silverstone.