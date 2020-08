Hamilton si zoufá: Takový mistrovský boj nechci

Letošní formulová sezona je zatím dost jednoznačná. O titul si to rozdávají oba Mercedesy, přičemž zbytek startovního pole je jim bez přehánění na hony vzdálen. Po britském bodovém výpadku Valtteriho Bottase, který zapříčinil defekt, má Lewis Hamilton v čele šampionátu pohodlný náskok. Dokonce takový, že by si mohl dovolit jednou jen tak pauzírovat a stejně by na první příčce průběžného pořadí vydržel.

„Tohle není mistrovský boj, který bych si přál! Vyrostl jsem na motokárách, kde se bojuje kolo na kolo... Tohle mě neuspokojuje," praví Hamilton.

„Mnohem radši bych svádět vyrovnané bitvy s Maxem a Charlesem, proto tu jsem, tohle mě žene dopředu, jenže oni momentálně takovou možnost nemají. Vím, že je to o pravidlech, sám doufám, že vše bude vyrovnanější, ale my jsme prostě jako tým odvedli nejlepší práci, tak to je," dodává.

A zbytek letošního mistrovského boje? Do něj už podle Hamiltona zasáhne jen on a Valtteri Bottas. Nikdo jiný podle Brita nemá šanci. Dokáže mu finský kolega zkřížit cestu za vyrovnáním rekordu Michaela Schumachera?