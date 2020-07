Red Bull v 1. tréninku předčil Mercedesy, Péreze nahradil Hülkenberg, Vettel kvůli poruše stál

Piloty v pravé poledne našeho času přivítalo slunečné počasí, teplota vzduchu dosahovala 29 °C, trať 38 °C. Na začátku se stále čekalo se, kdo u Racing Pointu nahradí Sergia Péreze, jenž byl pozitivně testován na Covid-19. V padoku se objevil Nico Hülkenberg, jenž dopoledne strávil 45 minut na simulátoru.

Na dráze byli jako první Räikkönen se Sainzem, po 5 min scházeli kromě jednoho růžového vozu také Kvjat a Verstappen. Pirelli na rychlý okruh do Británie přivezlo to nejtvrdší ze svého portfolia, směsi C1 až C3.

Několik týmů přivezlo rozsáhlejší balíky vylepšení pro své vozy. Jedním z nich je McLaren, který prohání Sainz s měřícím zařízením. Po boku se objevily nové přední křídlo, bočnice, deflektory, podlahu i zadní křídlo. "Jsem celkem optimistický v tom, že všechny nové díly, které dnes otestujeme, navýší dle našeho očekávání výkonnost a projeví se v čase na kolech," věří šéf týmu Andreas Seidl.

Po čtvrthodince jsme se dočkali prvních měřených časů, Norris (1:29,439 min) na čele měl na středně-tvrdé směsi sekundu navrch nad Verstappenem (1:30,364) na tvrdé.

Holanďan svým druhým pokusem (1:29,582) ztrátu stáhl na 0,143 s, na což však mladý jezdec McLarenu zareagoval dalším zlepšením (1:29,231). Tou dobou už se na trati ukázali všichni piloti včetně Hülkenberga.

Po 25 min zažili krušné chvilky u Alfy Romeo. Nejprve v Luffield dostal smyk a skončil ve štěrku Räikkönen, o 2 minuty později vylétl v Becketts Giovinazzi. Probrzdil si přitom všechny čtyři pneumatiky a na dráze zůstaly i nějaké úlomky, komisaři proto vyvěsili až do 12:38 h červené vlajky.

Předčasně skončil také Vettel, v něhož inženýři Ferrari odhalili nějakou závadu na mezichladiči turba. Mechaniky proto čeká rychlá rozborka - sborka, aby jeho vůz stihli připravit pro 2. trénink.

V polovině tréninku se do čela vyšvihl Mercedes zásluhou Bottase (1:28,869), Stroll na něj ale ztrácel pouhou setinu vteřiny - oba na měkkých pneumatikách.

Po chvíli za to vzal i Hamilton a všechny předčil: 1:28,343 min. Jeho finský kolega se na něj dotáhl na rozdíl 0,176 s. Lewis si stěžoval na "příšernou sadu pneumatik," po výměně se na středně-tvrdé vrátil a kolo stihnul za 1:27,896. Nebyl ovšem nejrychlejší - Verstappen na měkkých pneumatikách vykouzlil o půl sekundy lepší čas (1:27,422).

One car which won't be going out again this morning is Seb's Ferrari 😖



Mechanics are reportedly trying to rectify an intercooler problem ⚙️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Rq85e3KNE1