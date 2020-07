Hodně odlišný design či úlet? Norris bude závodit s přilbou, kterou navrhlo šestileté dítě

Norris uspořádal před svým domácím závodem na Silverstone zvláštní soutěž, v níž své fanoušky vyzval, aby navrhli zbarvení jeho přilby pro nadcházející víkend.

Nejvíce se mu nakonec zamlouval design šestileté Evy Muttramové, jejíž otec mu zaslal ručně vybarvené písmenka modré a oranžové barvy s jeho jménem na bílém podkladě.

"Hodně mi připomíná dobu, kdy jsem byl mladší, navrhoval přilby, kreslil. Když mi pět, šest, sedm let, tiskl jsem stovky návrhů přileb, vybarvoval jsem je a dělal vše kolem toho," vysvětluje pilot McLarenu na Twitchi.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR — Lando Norris (@LandoNorris) July 30, 2020

"Tohle je vítěz. Je hodně odlišný od toho, na co jsem zvyklý. Celá ta pompéznost, krása, zářivé kousky a skvělé věci - šel jsem zkrátka do něčeho, co mi připomínalo sebe samotného, když jsem byl mladý," pokračuje Norris.

Na helmu se pochopitelně i několik log osobních sponzorů, ale také oranžový McLaren nakreslený malou Evou. "Takhle nějak bude vypadat naše auto s novým vylepšením," hodnotí s úsměvem pilot.

"Miluji to. Je to hodně bílé, ale zároveň si myslím, že to je fakt roztomilé. Líbí se mi ty barvy, je to hodně originální. Moc ti děkuji, Evo," uzavírá Norris, jenž se v šampionátu jezdců drží po 3 závodech s 26 body na 4. příčce.