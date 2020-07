Williams má o pilotech pro příští sezonu jasno

Další dílek do složení startovního pole pro příští sezonu je zasazen. Williams dnes potvrdil, že i nadále počítá se svým současným jezdeckým tandemem. Barvy stáje z Grove tak budou rovněž příští rok hájit George Russell a Nicholas Latifi,.

Není to překvapení. Russell je obecně považován za velmi talentovaného pilota. Mladý Brit sice patří do jezdecké akademie Mercedesu, jenže u mistrovské stáje je momentálně obsazeno. A nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit, neboť v nové smlouvě pro Valtteriho Bottase se už prý řeší jen detaily.

Nicholas Latifi má ve svém rukávu pro změnu jiný trumf - sponzorské peníze. Hlavně díky nim může Williams momentálně fungovat. Odchod kanadského pilota proto nepřipadal do úvahy.

Jeden z nejtradičnějších týmů Formule 1 zároveň intenzivně jedná s několika novými investory. Vstup významného kapitálu je pro stáj nezbytný, bez něj by už totiž jejímu konci asi nic nezabránilo. Jasno o výsledku námluv by mělo být během nejbližších týdnů a měsíců.