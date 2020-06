Bude Sainz týmová dvojka? Binotto je o osudu svých jezdců pevně rozhodnutý

O jezdecké změně ve Ferrari, ke které dojde před sezonou 2021, se už toho namluvilo a napsalo hodně. Scuderia dá po pěti letech sbohem Sebastianu Vettelovi, přičemž jeho místo zaujme mladý Carlos Sainz, jehož červení přivábili z McLarenu.

Pro mnohé je to krok, díky němuž se Ferrari chce ve svém týmu nastolit klid a pořádek. Jinými slovy soupeření dvou kohoutů na jednom smetišti už prý v Maranellu měli dost. To mezi Vettelem a Leclercem vyvrcholilo loni v Brazílii, kdy oba piloti kolidovali. Následky byly děsivé, neboť ani jeden z nich kvůli tomuto incidentu cíl závodu na Interlagosu neviděl.

Se Sainzem má přijít větší harmonie. Někteří dokonce tvrdí, že španělský dravec podepsal smlouvu, ve které je automaticky ustanoven jako pilot číslo dva. To ale šéf Ferrari Mattia Binotto rázně odmítá. Podle něj budou mít oba piloti na začátku šampionátu své šance stejné. Žádné předběžné dohody o postavení svých jezdců prý Scuderia neuzavřela.

Carlos Sainz v rámci třetího dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Pirelli

„První rok je tradičně náročnější. Jezdec si musí zvyknout na nové auto i tým. Také proto jsme s Carlosem podepsali smlouvu na dva roky. Jsem si jistý tím, že má rychlost na to, aby se jednou stal mistrem světa," líčí Binotto.

„Až okruh určí, jaké bude mezi nimi pořadí. U nás to takhle bylo vždy. Dokonce i za doby Michaela Schumachera, ale tam už bylo po třech závodech jasné, kdo je rychlejší," vykládá šéf Ferrari na adresu Schumachera a jeho týmových parťáků

A co osud Sebastiana Vettela? Binotto doufá, že čtyřnásobný světový šampion ve Formuli 1 zůstane. Přál by mu sedačku u Mercedesu.„Byl bych šťastný, kdyby se Seb dostal do Mercedesu Pro fanoušky by to bylo skvělé a pro sport také," dodává Binotto. .