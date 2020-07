Jezdecká dvojice Mercedesu pro příští sezonu? Podle mnohých už je jasno

Zdá se, že tajenka ohledně druhého pilota Mercedesu pro příští sezonu je rozluštěna. Měl by se jím opět stát Valtteri Bottas. Fin podává na začátku aktuálního ročníku velmi dobré výkony, a možná i to mu v konečném rozhodnutí jeho nadřízených hodně pomohlo.

Ostatně jen těžko si lze představit lepší vstup do sezony, než jedno první a jedno druhé místo. Red Bull Ring Valtterimu zkrátka svědčí. Rodák z Nastoly chce letos konečně dosáhnout na mistrovský titul, nutno říct, že pokud zopakuje výkony z prvních dvou klání, rozhodně nebude bez šance.

Oficiální potvrzení o Bottasově setrvání sice ještě nepřišlo, podle dostupných informací je to však jen otázkou času. Ve stejném duchu se vyjádřil i šéf Daimleru Ola Kallenius, který během návštěvy GP Rakouska prohlásil, že Stříbrné šípy dále počítají se svou aktuální jezdeckou sestavou.

Se zlou se tak zřejmě potáže Sebastian Vettel. Němec, který právě v tuhle sedačku doufal, si tak nejspíš bude muset dát od Formule 1 přestávku. Smůlu by měl rovněž George Russell. Nadějný junior Mercedesu, jenž momentálně působí u Williamsu, předvádí konstantně dobré výkony. Na povýšení do mistrovské stáje to ale zatím nestačí.