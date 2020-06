F1 by podle Brawna byla hloupá, kdyby neupravila pravidla pro rok 2022

Kvůli pandemii koronaviru dojde k velkým změnám v F1 až v sezóně 2022, aby týmy nemusely čelit obrovským nákladům na vývoj nových vozů v současné napjaté situaci, kdy jsou téměř bez příjmů, protože se nezávodí. Roční odklad umožní doladit nová pravidla, která byla zveřejněna loni v říjnu.

Ta by měla vstoupit v platnost v březnu roku 2022, stále však zbývá čas pro jejich úpravu. A podle Brawna se toho ještě hodně naučí během závodění se zmraženými vozy mezi léty 2020 a 2021. Některé prvky by podle něj mohly v nových pravidlech najít své místo.

"Myslím, že se na nová pravidla můžeme podívat na základě toho, co se učíme. Jedním ze zajímavých hledisek tohoto roku navíc je to, že nám umožnil přehodnotit některé oblasti, o něž měly týmy kvůli novým pravidlům obavy," popisuje Brawn.

Ross Brawn chce ještě vylepšit pravidla pro rok 2022 | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Nepromarníme ten čas. Bylo by to hloupé, kdybychom 12 měsíců seděli na svých rukou, proč tedy nevytříbit návrh vozů pro rok 2022, zatímco máme tu příležitost. Nikdo na nich nepracuje," upozorňuje Brawn na současnou situaci týmů, jež mají omezené možnosti ve vývoji.

"Nejde o velké změny, ale o věci, u nichž lidé poukázali na dvojznačnost či kde vidí způsoby, jak obejít či nedosáhnout cíle pravidel. Těch 12 měsíců využijeme k jejich doladění, což bude platit pro všechna pravidla pro rok 2022. Podíváme se na to, co jsme se naučili z tohoto procesu, a jak bychom to mohli uplatnit," pokračuje šéf F1.

Jelikož zatím nebyla podepsána nová Concordská dohoda, tak nová technická pravidla pro rok 2022 musí být dle Mezinárodního sportovního kodexu FIA dokončena do 30. června. Loni byl tento termín pro pravidla pro sezónu 2021 prodloužen na základě jednomyslného hlasování týmů. Letos se však nic podobného neplánuje, proto musí být vše finalizováno do konce měsíce.

"Systém vládnutí pro rok 2022 zatím nebyl odsouhlasen, postupujeme tedy dle Mezinárodního sportovního kodexu. Formulace je trochu otevřená, hovoří o čemkoliv, co fundamentálně mění návrh vozu - po tomto termínu tedy můžeme učinit drobné změny, nesmí však jít o změny konceptu," potvrzuje Brawn.