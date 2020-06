"Přetížení ve voze F1, to bude výzva," říká Norris před návratem k závodění

Kvůli pandemie Covid-19 byl start letošní sezóny odložen až na červenec, kdy se týmy sejdou v Rakousku. Zatím bylo potvrzeno prvních 8 evropských podniků, které se stihnou odjet během 10 týdnů. Další závody budou přidány později, jedná se i s některými novými okruhy.

Týmy pro piloty organizují testovací jízdy s dva roky starými monoposty, aby se opět dostali do cviku. Norrise se už svezl s monopostem, na rozdíl od svých soupeřů ale nešlo o vůz F1 kvůli změnám dodavatelů pohonných jednotek, jimiž McLaren v posledních letech prošel, ale o vůz Formule 3.

Piloti Mercedesu - Valtteri Bottas a Lewis Hamilton - si minulý týden užili dva roky starý vůz F1 W09, totéž plánuje Ferrari, Renault zítra a v pozítří na Red Bull Ringu či Alpha Tauri v Imole. U dva roky staré techniky není omezen počet ujetých kilometrů, jak tomu je u aktuální techniky (pouze dva "filmovací" dny, 100 km / den).

Norris se tak musel spokojit s formulí 3 Carlinu a bídným počasím, jež na Silverstone panovalo: "Nebylo nejlepší, pršelo celý den, byla to hrůza, ale nestěžoval jsem si. Podle mě šlo o dobrou zábavu, bylo to příjemné opět jezdit se skutečným vozem."

Lando Norris očekává náročný návrat do kokpitu F1 | foto: McLaren

"Bylo to zpočátku trochu zvláštní s těmi zvuky, pocity, vibracemi a se vším, zejména po spoustě času na simulátoru, že mi to připadalo tak trochu divné naskočit zpět do skutečného auta. Ale po dvou či třech kolech mi to už fakt připadalo opět normální a bylo to fajn být zpět," hodnotí Norris.

Pro piloty bude podle něj při návratu nejtěžší vyrovnat se s fyzickými nároky formule během jízdy. "Pro všechny jezdce to nebude jednoduché. Myslím si ale, že jsme velmi dobří v tom, co děláme, a podle mě nám to dlouho nebude trvat, zřejmě jen několik kol, než zase přijdeme na to, jak opravdu jezdit s vozem."

"Ale vystavit tělo rovnou třem závodům po sobě, tak to bude zřejmě větší výzvou z pohledu fyzičky, než se opět sžít s vozem. Myslím, že to pro jezdce bude větší výzvou, protože i když hodně trénujete... tak jízda se závodním vozem vás vystavuje takovým silám, že to je hodně odlišné," vysvětluje 20letý pilot.

Není moc způsobů, jak to napodobit. Můžete trénovat, jak chcete, ale pro tělo to není normální, když na vás začne tlačit přetížení ve výši pěti, šesti géček v zatáčkách a při jízdě přes hrboly. Myslím, že to bude výzvou," opakuje Norris.