„Alonso už není na vrcholu svých sil. Zopakovat úspěchy by pro něj bylo těžké," míní Webber

Sága kolem dalšího působení Fernanda Alonsa se zdá být nekonečná.Brzy devětatřicetiletý pilot má za cíl návrat do Formule 1, avšak pouze s konkurenceschopným vozem. Jenže ten se mu momentálně nenabízí, neboť top týmy - tedy Mercedes, Ferrari a Red Bull, mají plno.

V souvislosti s Alonsem padá nejčastěji do úvah Renault. Společně s francouzskou automobilkou získal rodák z Ovieda ve Formuli 1 své dva mistrovské tituly. To už je sice pořádně dávno, ale obnovení kdysi úspěšného partnerství by to bránit nemuselo.

Fernando Alonso a Lewis Hamilton před závodem v Abú Zabí | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nad Alonsovou budoucností přemýšlí rovněž jeho dlouholetý kamarád Mark Webber. Ten se k možnosti Španělova návratu do královny motorsportu staví spíše pesimisticky

„Je to skvělý pilot, o tom není pochyb. Ale v minulosti se nechal slyšet, že se do F1 vrátí pouze v případě, když bude moci bojovat o pódia. Já pro něj takovou šanci momentálně nevidím. Navíc už není na vrcholu svých sil, takže zopakovat dřívější úspěchy, by pro něj bylo složité," uvažuje Webber,

„O co mu teď jde? Bude věrný programu v délce dvou až tří let? Nebo mu jde jen o jednu sezonu? V tom druhém případě nevím, jaký by mělo pro daný tým jeho angažování význam," ptá se na závěr bývalý pilot Red Bullu.