Wolff vysvětluje, proč Mercedes nepodpořil návrh experimentálního závodního víkendu

Letošní šampionát vozů Formule 1 odstartuje už za měsíc. Pandemie koronaviru však zapříčinila, že některé okruhy budou hostit více Velkých cen. Tak jako Red Bull Ring, jenž otevře letošní mistrovství světa dvěma závody ve dvou týdnech.

Ještě loni byl přitom takový scénář naprosto nepředstavitelný. Není proto divu, že se FIA a Librety Media snaží nalézt způsoby, jak zdánlivě jednotvárnou sezonu oživit.

S jedním takovým návrhem přišly vrcholné orgány královny motorsportu nedávno. Jeho princip je jednoduchý. Druhý závod na stejné trati měl přijít o sobotní kvalifikaci, kterou by nahradil kvalifikační závod vypsaný a třicet minut.Navíc s obráceným startovním roštem, takže v jeho čele by se objevil poslední muž průběžného hodnocení šampionátu.

Lewis Hamilton v rámci třetího dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: Mercedes AMG F1 Team

S tímto experimentem souhlasila naprostá většina týmů, avšak k tomu, aby byl prosazen, pro něj museli zvednout ruku úplně všichni. To se nestalo.

Smělý, i když možná umělý plán zablokoval Mercedes.

Logicky. Na každou takovou novotu totiž může nejvíc doplatit ten, který má nejlépe připravený materiál. V našem případě závodní vůz. Stříbrné šípy nyní prostřednictvím úst Toto Wolffa objasnily, proč se rozhodly experimentální návrh odmítnout.

Důvody zamítavého stanoviska jsou v zásadě tři. „Jsem zastáncem toho, že ve Formuli 1 by měl vždy vyhrávat nejlepší jezdec s nejlepším vozem. Tohle pravidlo by mělo být zachováno," popisuje Wolff.

Druhý argument rodáka z Vídně stojí na obavách ohledně určitých strategických machinací, které by byly spojeny zejména s kvalifikačním závodem. „Znám to ze závodů cestovních vozů. Když jeden závod prakticky určuje pořadí na startu pro ten druhý, stává se z toho celkem účinný strategický nástroj.

„Představte si, že jednomu z jezdců se nebude v prvním rakouském závodě dařit. Rozhodne se odstoupit, čímž si zaručí první místo na startu pro kvalifikační závod druhého víkendu. Když bude takový jezdec startovat mezi piloty ze středu pole, je prakticky jisté že se na čelo startovního roštu postaví i v neděli. Kdežto ostatní rychlí jezdci se budou muset proplétat pomalejšími vozy, což může přinést riziko kolizí a ovlivnění šampionátu."

„Do třetice jde o to, že nejrychlejší tým by byl potrestán za svou převahu, což nemusíme být zrovna my. Ale jak víme, rozdíly jsou často velmi malé takže dopady takových experimentů mohou být enormní," uzavírá šéf Mercedesu.