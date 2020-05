Změní se formát závodního víkendu? Týmy o tom vážně uvažují

Zdá se, že startu letošního ročníku Formule 1 už nic nestojí v cestě. Pořadatelé rakouské GP, která má šampionát otevírat, už totiž dostali od tamní vlády zelenou.

Na Red Bull Ringu by se měly uskutečnit dva závody. Takový je koneckonců plán pro větší počet destinací. Také proto bude letošní formulová sezona jaksi atypická. Zodpovědné orgány se proto snaží přijít na způsob, jak tento netradiční formát zatraktivnit.

A zdá se, že jej našli. FIA a Librety Media mají v plánu udělat z letošní koronavrem poznamenané sezony určitý experiment. V čem spočívá? Tak především v úpravě závodního víkendu. Patrně druhého v pořadí, který se odjede na stejné trati.

Magnussen s Haasem a Ricciardo s Renaultem při nácviku startu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Celý program by začínal klasicky třemi tréninky. Na tom by se nic nezměnilo. Zásadní úprava by přišla na řadu v sobotu odpoledne. Má spočívat v nahrazení tradiční kvalifikace kvalifikačním závodem. Ten by byl vypsán na třicet minut.

Jezdci by do něj nastupovali v opačném pořadí hodnocení šampionátu, přičemž jeho konečné pořadí by určovalo postavení na startu nedělní Velké ceny.

Podle zákulisních informací portálu motorsport.com naprostá většina stájí tento návrh podporuje. Vyloženě zamítavé stanovisko měl zaujmout pouze Mercedes. Logicky. Stříbrné šípy jsou považovány za největšího favorita sezony s tato úprava pravidel je může připravit o část výhody, kterou (pravděpodobně) nad ostatními mají.

Jaký názor máte vy?