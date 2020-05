Vrátí se Alonso v roce 2021 s Renaultem? "Není o čem přemýšlet," říká šéf McLarenu

Renaultu po letošním ročníku uteče k McLarenu Daniel Ricciardo, jenž ve Wokingu nahradí Carlose Sainze. Ten pro změnu nahradí u Ferrari Sebastiana Vettela. Touto rošádou se otevírají dveře u francouzského týmu, který by se rád vrátil na vrchol Formule 1. Své poslední dva tituly získal právě s Alonsem v letech 2005 a 2006.

"Jo, včera jsem s ním hovořil, tak trochu se pokukuje okolo," prozrazuje Brown o Fernandovi, jenž reprezentoval McLaren v sezóně 2007 a podruhé v letech 2015 - 2018. "Myslím, že se ještě nerozhodl," sdílí své dojmy šéf McLarenu.

"A pokud bych Renault vedl já, tak bych do auta posadil právě jeho: má velké jméno, je rychlý jako kdokoliv jiný, vyhrál s nimi dva šampionáty, takže má bohatou historii. Myslím, že z pohledu Renaultu není o čem přemýšlet," pokračuje Brown.

Alonso své poslední velké ceny odjel za Renault v roce 2009, pak přestoupil na 5 let k Ferrari | foto: Renault Sport F1

Alonso přišel k McLarenu z Ferrari, v Británii ale nezažil kvůli nekonkurenceschopnému pohonu Hondy šťastné období, kdy neměl šanci na pódia. Byl by ochotný se nyní vrátit s Renaultem, který bojuje ve středu pole?

"To je ale otázka, jestli se chce Fernando vrátit zpět k 22 závodům s autem, u kterého to ale nevypadá, že by už mělo na vítězství. Vzhledem k jeho osobnosti by ho do auta přitáhla možnost bojovat o vrchní stupínek na pódiu," domnívá se Brown.

"Vzhledem k podobné cestě zpět k vrcholu si myslím, že by se k tomu s Renaultem dopracovali. Jsou skvělým týmem se skvělými zdroji, skvělou společností, která to dříve už dokázala. Nevím, jestli má Fernando chuť se vydat na tříletou cestu místo usednutí do auta, s nímž by v roce 2021 mohl vyhrávat," dodává šéf McLarenu.

Podle Flavia Briatoreho, jenž Alonsa zastupuje, by španělský pilot návrat do F1 v pohodě zvládl: "Fernando je motivovaný. Rok mimo Formuli 1 mu prospěl. Prošel vlastní detoxikací a vidím, že je klidnější a připravený k návratu."