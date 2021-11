Vettel kritizuje rostoucí počet závodů. F1 by se podle něj měla zamyslet

„Podle mě bychom měli mít méně závodů. Ty zásadní důvody jsou z mého pohledu dva, prvním jsou fanoušci. Pro ně je současný počet závodů dost možná přehnaný. Formule 1 by kvůli tomu mohla ztratit svou exkluzivitu. Ne úplně každý chce skoro každý druhý víkend trávit u Formule 1," přemítá Vettel.

Druhým důvodem jsou podle čtyřnásobného šampiona zaměstnanci týmů. Jde prý o skupinu pracovníků, kteří jsou na tom co do vytížení ještě hůř než piloti. „My jezdci jsme na tom ještě slušně, můžeme přiletět ve středu večer a odletět v neděli po závodě. Ale lidé z týmu přilétají na místo závodu už s týdenním předstihem, musí vše vybalit, připravit, postavit a nachystat. Do toho všechny dny pracují a připravují se továrně," pokračuje Němec.

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌



A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR