Co by měl udělat Sebastian Vettel? Ecclestone má jasno

Sebastianu Vettelovi končí se závěrem letošní sezony smlouva u Ferrari. Jeho další kroky jsou stále zahaleny temnotou. Podle mnohých vsadil čtyřnásobný šampion vše na jednu kartu. Ta má dvě strany. Na jedné je napsáno Mercedes, na té druhé pro změnu konec ve Formuli 1.

Pravdou je, že aktuální situace není lehce předvídatelná. Z části díky (údajným) bojům uvnitř Mercedesu. Jedna část má totiž prý prosazovat angažování Vettela, kdežto ta druhá pokračování s Bottasem.

Bývalý vládce Formule 1 Bernie Ecclestone má v otázce budoucnosti Sebastiana Vettela jasno. Německý závodník by si podle něj měl dát od Formule 1 roční pauzu. Byl by to tedy stejný krok, pro který se rozhodl kupříkladu Alain Prost. Ten se pro sezonu 1992 stáhl, aby mohhl o rok později nastoupil do Williamsu a získat tak svůj čtvrtý mistrovský titul.

Sebastian Vettel po kvalifikaci v Brazílii | foto: Scuderia Ferrari

„Mluvil jsem s ním o tom. Mám pocit, že by si měl dát roční přestávku a vrátit se v době, kdy nastoupí nová pravidla. Měl by dobrou možnost k tomu, aby počkal, jak se Formule 1 s velkými změnami vyvine," praví Ecclestone, který si však myslí, že Vettelovou prioritou je Mercedes.

A co rozpočtový strop? Podle Bernieho jde o nafouknutou bublinu.

„Je to hovadina. Hádali se o nějakých pět miliónů liber. Není to o penězích, ale o lidech. Když jsem vlastnil Brabham, utráceli jsme mnohonásobně méně než Ferrari a stejně jsme je poráželi," uzavírá.