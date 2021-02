Je jasno: Formule 1 odsouhlasila zmrazení motorů

Red Bull se může radovat. Formule 1 dnes totiž schválila zmrazení motorů, což rakouské stáji umožní převzít pohonné agregáty Honda. Podle zákulisních informací byl návrh přijat jednohlasně, avšak bližší informace zatím nejsou k dispozici. Zásadní je však skutečnost, že ke zmrazení dojde, třebaže to dlouhou dobu vypadalo na odpor tří hlavních hráčů - tedy Ferrari, Mercedesu a Renaultu.

Three major outcomes from Thursday's F1 Commission meeting:



🇵🇹 F1 intention to race at Portimao on May 2

👍 Sprint Race concept receives support

🧊 Engine freeze from 2022



🧊 Engine freeze from 2022