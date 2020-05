"Ani 10 případů koronaviru už závod F1 nezastaví," tvrdí FIA

První letošní velká cena byla dvě hodiny před samotným začátkem zrušena poté, co se v Melbourne u jednoho zaměstnance McLarenu objevil pozitivní test na Covid-19. Následně bylo odvoláno dalších 9 podniků a čeká se, že se sezóna se zpožděním rozjede až začátkem července dvojicí závodů v Rakousku.

FIA uspořádala tento týden schůzku, během níž byly probrány protokoly pro pořádání závodu včetně povinného testování na koronavirus každý druhý den.

Prezident její lékařské komise, Gerard Sailant, věří, že i pozitivní případy již dokážou zvládnou, aniž by muselo dojít ke zrušení celého podniku, jako tomu bylo v Austrálii.

Letošní sezóna by měla začít začátkem července dvojicí závodů na Red Bull Ringu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Myslím, že situace se proti Melbourne nyní dost odlišná, jelikož víme, že virus je úplně jiný. Prevence a předvídání spousty věcí je možné. Pokud budeme mít jeden pozitivní případ, nebo jich bude možná 10 pozitivních, tak je to možné perfektně zvládnout se zvláštním přístupem k těm pozitivním případům. Z lékařského hlediska to není problém," tvrdí Sailant.

Jak by však ale byla F1 vnímána a jaké by to mělo následky, pokud by pokračovala s vysokým počtem pozitivních případů? "Pokud jde o sportovní a mediální následky, pak by to bylo jiné. Musíme se to pokusit předpokládat - poznat, kde je hranice, za kterou bychom nechtěli jít. Nemyslím si ale, že by to teď byl problém," pokračuje šéf lékařů FIA.

Prezident FIA Jean Todt by se rozhodně chtěl vyhnout vyhrocené situaci, která nastala v březnu v Melbourne: "Chceme zajistit, abychom nečelili další nepředvídatelné situaci, až dorazíme k prvnímu podniku kalendáře 2020. Naši experti na tom pracují."