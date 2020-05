Šéf Mercedesu je hrdý na to, že sezóna 2020 začne v jeho rodné zemi dvěma závody

Ve Spielbergu by se mělo závodit 5. a 12. července za přísnějších opatření, kdy například zaměstnanci týmů a televizních společností budou na okruhu pravidelně testováni na Covid-19.

"Jsem docela optimistický v tom, že bychom mohl začít v Rakousku, jelikož Rakousko je jedna z nejlepších zemí, které se daří udržovat nízká čísla týkající se viru. A myslím, že přijdou s plánem, jak bychom mohli závodit," spoléhá Wolff na dobrou spolupráci F1 s místními úřady, pokud jde o potřebné procedury.

"Okruh perfektně znám, protože jsem na něm jako závodní pilot a instruktor odjel tisíce kol. Bydlel jsem ve Spielbergu jakožto juniorský pilot. Připadá mi tak trochu jako druhý domov. Mám rád Štýrsko a na to místo mám bohaté vzpomínky," pokračuje šéf Mercedesu.

Toto Wolff mezi kráskami v místních krojích | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Na začátek sezóny v tomto místě jsem velmi hrdý - na to, že se Rakousko stane úvodním podnikem sezóny rovnou dva víkendy po sobě, abychom mohli odjet dva závody. Moc se na to těším," uvádí Wolff.

Ve svém týmu stanovili zvláštní skupinu, která má pomoci Mercedesu k plnému návratu do práce. Továrna v Brackley je momentálně kvůli nařízení FIA zavřená. Wolff po návratu svých lidí do práce očekává spoustu změn.

"Máme u Mercedesu taktickou skupinu, která strukturuje život po koroně, sociální odstupy a přesouvání kanceláří a pracovních míst, takže to bude dost odlišné. Podle mě jsme se naučili to, že spoustu věcí můžeme udělat z domova. Zoom, Skype či Webex konference jsou velmi efektivní, podle mě to změní naše pracovní prostředí. Pak samozřejmě plánujeme další závody, sezóna snad začne brzy," dodává Wolff.