Jediný trénink v Austinu je kořistí Ferrari, McLareny působily poněkud mdle

Podmínky byly téměř ideální, teplota 24°C, trať byla o dvanáct stupňů teplejší, vlhkost vzduchu 55 % a jižní vítr vanul rychlostí 19,2 km/h. Místy probleskovalo slunce, nad jinou částí trati se kupily mraky, ale přeháňky hlášené nebyly. Piloti měli k dispozici škálu Pirelli C4-C2, ale prim hrála především tvrdá směs.

Norris byl na trati první a jeho čas byl spíš výsledkem průjezdu tratí (1:39,704). Bíle označené pneumatiky byly na všech ostatních vozech s výjimkou Sauberu, kde se rozhodli Bottase vyslat na trať na středně tvrdé, Zhoua pak na měkké. Výsledek - stejně byly jejich časy nejslabší. Ostatní piloti postupně tlačili časy k 1:35,0, a stále jezdili na nejtvrdší směsi. A tak se diváci mohli „bavit“ poměrně velkým množstvím chyb. Nejčastěji se tak dělo v zatáčkách 1 a 12, v předposlední 19 zase dost mužů za volanty nedrželo linii. Největší drama v závěru první čtvrthodiny předvedli zástupci Mercedesu: Hamiltonovi ustřelil vůz v zatáčce 3 a v hodinách proletěl až do „pětky“, však také hned instruoval garáž, aby mu prověřila „příšerné pneumatiky a také se koukli na podlahu“. Vzápětí se v zatáčce 1 otočil Russell a pozadu odjel mimo závodní stopu, kde musel čekat, než projedou soupeři.

Zhruba v polovině tréninku vyjeli na trať Verstappen a Pérez na měkké směsi - zatímco Max vytáhl prozatím nejrychlejší kolo (1:33,855), Mexičan se zmohl jenom na čas shodný na setinu s tím, který zvládl vzápětí Sainz jr. na tvrdých pneumatikách (1:34,717). Zdálo se, jako by se ostatním pilotům nechtělo nejtvrdší pneumatiky zout, kroužili na nich už v závodní simulaci a na kvalifikační si ponechali závěrečnou desetiminutovku, což neslo značná úskalí - třeba Albon při svém prvním výjezdu na měkké směsi říznul zatáčku 7, ve dvanácté se ocitl mimo trať a mohl začít znovu. To ovšem nebylo lehké, protože na okruhu byli prakticky všichni kromě pilotů Sauberu a snažili se urvat, co se dá. Takhle se šest minut před koncem málem dostali do vzájemného křížku Russell a Colapinto...

McLareny se sice v samotném závěru dotáhly do špice, ale byly zjevně mimo pohodové rozpoložení. Piastri dokonce nezvládl zpomalit při nájezdu do boxů a musel se těsně před bariérou vrátit zpět na trať, čímž jednak způsobil chvilkové spuštění virtuálního Safety caru, a navíc dostal varování černobílou vlajkou za nebezpečnou jízdu. Norris absolvoval poslední pokus s vozem označeným reflexní barvou, ale ani on nepředvedl jistý výkon. Mírné rozladění mohl cítit i Leclerc, jenž s přechodem na červenou sadu váhal tak dlouho, až mu zbyl jen jeden pokus - naštěstí pro něj už se obhájce titulu ani McLareny nezmohly na důraznou odpověď.

GP USA (Circuit of the Americas) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:33,602 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:33,623 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:33,855 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:33,868 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:33,908 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:33,963 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:34,093 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:34,096 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:34,112 10. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:34,313 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:34,364 12. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:34,375 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:34,618 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:34,619 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:34,638 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:34,806 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:35,041 19. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:35,248 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:37,219

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ