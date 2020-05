Vettel v Mercedesu? Coulthard to nedoporučuje

Jaká bude budoucnost Sebastiana Vettela? Něměc po letošní sezoně u Ferrari skončí, to už je teď jasné. Ale kam povedou jeho další kroky? Mnozí pozorovatelé tvrdí, že na stole jsou prakticky jen dvě varianty. Tou první je Vettelův přesun do Mercedesu, druhou pak odchod (možná pauza) ze světa Formule 1.

Brzy třiatřicetiletý pilot je sice ještě spojován s Renaultem, avšak tato varianta nezní moc pravděpodobně. Do Enstone má údajně namířeno Fernando Alonso, ale to už je zase jiný příběh.

Vettelovou prioritou je Mercedes. Seb chce vůz, který mu umožní vyhrávat závody a bojovat o šampionáty. Z tohoto pohledu není lepší volby než zájem o sedačku týmu, který od roku 2014 opanoval vše, co se dalo.

Sebastian Vettel předjíždí Lewise Hamiltona v závodě v Barceloně | foto: Pirelli

Pro Stříbrné šípy může být spojení německé stáje s německým mistrem světa mimořádně lákavé. David Coulthard ho však nedoporučuje. „Lewis je v Mercedesu pilot, který dokáže vyhrávat závody a šampionáty. Přivést mu do týmu Vettela a mít pocit, že ho tím nakopnete.... Bylo by to obtížné," praví Skot.

„Vettel by atmosféru v týmu vyrušil. Jestliže by své služby nabídl Mercedesu zadarmo, tak by o tom určitě velmi vážně uvažovali, ale nemyslím si, že to udělá. K dalším titulům jim nejlépe dopomůže tandem Hamilton - Bottas," dodává Coulthatd, který se zároveň nechal slyšet, že historie ukázala, jak nebezpečné je mít v týmu dvě výrazné osobnosti.