Red Bull Vettela nechce. Důvodem jsou peníze a atmosféra v týmu

Sebastian Vettel a Red Bull? Podle všeho ne. Němec zažil coby pilot rakouské stáje své nejlepší roky ve Formuli 1, Korunoval je ziskem čtyř mistrovských titulů. Pak ale prohrál interní týmový souboj s Danielem Ricciardem, což předznamenalo jeho přesun k Ferrari.

Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš a vypadá to, že příklad Vettela a Red Bullu tohle dobře známé pořekadlo potvrdí. Rudí býci totiž o služby svého bývalého svěřence nemají zájem. Potvrdili to slovy odborného poradce Helmuta Marka,

Hlavním důvodem jsou finance. „Nemůžeme si to dovolit. Když srovnáte Vettelův plat u Ferrari a naopak plat Albona, tak se to ani moc srovnávat nedá.Nechceme jít do Sebova angažmá. To už jsem řekl dříve, přičemž stále to platí, hlásí Marko.

Sebastian Vettel v rámci třetího dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

Dalším aspektem zamítavého postoje Red Bullu je současná situace v Milton Keynes. Neochvějným vládcem stáje je momentálně Max Verstappen. Talentovaný Holanďan podepsal s Red Bullem dlouhodobý kontrakt. Rakušané tak budou stavět svůj tým i nadále kolem něj.

A Vettel by pilot číslo dva rozhodně být nechtěl.

„My máme s Maxem dlouhodobou smlouvu. Historie ukázala, že když jsou v týmu dva alfa samci, tak to většinou moc nefunguje. Seb je hodně soutěživý a podle mě by jim to s Maxem neklapalo. Momentálně jsme navíc opravdu spokojeni s jezdci, kteří pro nás závodí. Není důvod je měnit," pochvaluje si šéf stáje Christian Horner.