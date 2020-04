"Tolik si ho vážíme!" Binotto znovu potvrzuje náklonnost Ferrari k Vettelovi, jemuž končí smlouva

Na otázku, zda německému jezdci vyhovuje současná nucená pauza vyvolaná pandemii koronaviru, Binotto odpovídá: "Nemyslím si, že by se přerušení zamlouvalo kterémukoliv pilotovi. Všichni opravdu milují závodění, je součástí jejich životů."

"Vím, že Sebastianovi normalita schází. Schází mu to, že nezávodíme. Rád by se k tomu rád co nejdříve vrátil, ale to můžeme udělat až tehdy, kdy všechno pomine a vrátíme se k normálu," komentuje šéf Ferrari současnou situaci, kdy veškeré dění v motorsportu utichlo a továrny jsou zavřené.

"Myslím si však, že momentálně touží po závodění. Seb není falešný, je upřímnou osobností. Miluje svou práci, fakt ji miluje, a to je jedním z důvodů, proč si jej u Ferrari tolik vážíme!" zdůrazňuje Binotto. Bude to ale stačit k tomu, aby v Maranellu zůstal?

Mattia Binotto se svými jezdci při představení vozu SF1000 | foto: Scuderia Ferrari

S talentovaným Charlesem Leclercem letos již smlouvu prodloužili až do konce roku 2024. Formule 1 měla příští rok vstoupit do přelomové sezóny s novou generací monopostů.

Mnoha jezdcům v souvislosti s tím také vyprší smlouvy a očekávala se řada přestupů. Jenže nová pravidla byla o rok odložena, což má dopad i na Scuderii, která rovněž musí řešit své jezdecké složení pro příští rok, aby konečně ukončila dominanci Mercedesu.

Podaří se to po rozsáhlých změnách v F1? "Myslím, že si nikdy nemůžete být jisti. Nová pravidla, jež budou v roce 2022 určitě zavedena, ale byla vytvořena pro dobro sportu, se snahou vyrovnat pole a zároveň vylepšit podívanou," říká Binotto.

"Snad s tímto typem pravidel se vyhneme tomu, aby jeden tým nad ostatními dominoval," přál by si šéf Ferrari, jež na svůj 17. konstruktérský titul v F1 čeká již 12 let.