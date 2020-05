Největší zbraň Alonsa? Massa mluví o psychologických hrách

Dvě jižanské povahy, dva ambiciózní piloti. Jeden dvojnásobný mistr světa, druhému mistrovský primát unikl o malinký kousíček, když v roce 2008 už už sahal po vysněné trofeji. Nakonec mu však protekla mezi prsty.

Pozorní fanoušci Formule 1 již zcela jistě poznali, o kom je řeč. Fernando Alonso a Felipe Massa patří mezi nejvýraznější postavy právě odcházející jezdecké generace. Společně svedli mnoho nezapomenutelných bitev, udála se mezi nimi řada kontroverzí a hlavně.. Byli týmovými kolegy u Ferrari. Konkrétně mezi sezonami 2010 až 2013.

Lépe vyšel z tohoto měření Fernando Alonso. Rodák z Ovieda dokázal svého brazilského rivala porazit ve všech čtyřech společných sezonách. Dá se říct, že z Massy se velmi brzy stala týmová dvojka.

Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

Nosič vody nebo taky, trochu ostřeji řečeno, holka pro všechno. Paralela s osudem jiného Brazilce - Rubense Barichella, který u Scuderie zastával tutéž roli v době neohroženého kralování Michaela Schumachera, byla více než zřejmá.

Není se proto co divit, když při otázce na nejtěžšího týmového kolegu zvolil Massa právě Alonsovo jméno.

„Fernando je skvělý pilot. Pro mě byl nejtěžším týmovým kolegou. ve Formuli 1. S Michaelem jsme byli spíš jako bratři, Bitvy, které jsme svedli s Alonsem byly vyrovnanější, ale on je vždy dokázal otočit tak, aby pro něj vyzněly líp," vzpomíná Massa.

K největším přednostem Španěla měly patřit psychologické hry. „Psychologicky šlo o náročné sezony. V týmu měl velký vliv. Třeba v Austrálii roku 2010 mi tým řekl, ať ho před sebe pustím. Odmítl jsem, protože mi to nedávalo smysl. Byl to teprve druhý závod sezony. V Německu už jsem to ale udělal, tam se situace měla jinak. O titul bojoval on."

Poslední závod coby členové jednoho týmu zažili oba kohouti v závěru ročníku 2013, pak Massa přestoupil k Williamsu. Scuderia místo něj angažovala Kimiho Raikkonena.