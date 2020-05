Ricciardo a virtuální závody? Australan dává přednost fyzické přípravě

Kdy odstartuje letošní sezona Formule 1? To je v tuto chvíli stále zahaleno hustou mlhou, která by se dala krájet stejně tak, jako v jednom známém večerníčkovém seriálu. Piloti proto pořád nemají pomyslně do čeho píchnout. A tak je jasné, že dobu volna si každý z nich zkracuje různě.

Velmi populární záležitostí se staly internetové online závody. Takzvaný Esport je pro mnoho lidí vítanou náhražkou skutečných Velkých cen.Stejného názoru jsou očividně také některé televizní stanice. Ty do svého programového schématu začaly tyto o virtuální GP zařazovat.

Jak by taky ne, když se jich účastní celá řada skutečných pilotů. Namátkou Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris Jenson Button a mnozí další. Právě tato skutečnost cenu esportu na televizním trhu přirozeně zvyšuje.

Daniel Ricciardo v rámci druhého dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Renault Sport F1

Jsou však i tací, kteří této nové zábavě příliš nefandí. Třeba takový Daniel Ricciardo. Australan ve službách Renaultu tráví současné dny a týdny, které jsou ve znamení koronaviru na rodinné farmě v Austrálii.

Virtuální závody ještě neokusil. „Jsem hodně soutěživá povaha, takže pokud bych nějaký simulátor měl, určitě bych na něm strávil spoustu hodin denně, ale myslím si, že fyzická příprava je pro člověka lepší," praví Ricciardo.

„Třeba takový Max Verstappen na simulátoru tráví kolikrát i půl dne. To ale není můj případ. Já raději chodím běhat nebo posilovat. Nejvíc mě to baví, když jsem sám. Člověk se pak dostane do takové svojí pohodlné zóny, díky čemuž je pak vše ještě lepší," pokračuje.

Australský sympaťák dokonce přiznal, že na pár dní vysadil i mobilní telefon. „Je to žrout času, když tomu propadnete, tak vám mohou dny utíkat opravdu rychle. Proto se tomu nechci oddávat."