GP Francie zrušena. Jak to vypadá s restrukturalizovaným kalendářem?

Dalo se to čekat. Velká cena Francie na okruhu Paul Ricard se letos neuskuteční. Pandemie koronaviru si tak vybrala svou další daň. Francie patří k zemím, které jsou nejvíce zasaženy. Zrušení závodu proto bylo logickou volbou, která se dala předvídat v podstatě se stoprocentní jistotou.

Velká cena Velké Británie v Silverstone, která je na programu 19. července by se naopak uskutečnit měla. Bude to ale bez diváků.

Vedení seriálu zároveň řeší podobu restrukturalizovaného kalendáře. Šéf Formule 1 Chase Carey počítá s patnácti až osmnácti závody, přičemž některé okruhy by měly hostit více klání.

Mistrovství světa by mohlo odstartovat 5. července v Rakousku. Následovaly by další evropské závody, kterým je podle nynějších plánů vyhrazeno období od července až po začátek září. Poté by byly na programu Velké ceny situovány do Eurasie, Asie a Ameriky. Těm by patřilo září, říjen a listopad. Závěrečnou tečku za zredukovanou sezonou by posléze napsaly závody v Bahrajnu a a Abú Zabí, které by se měly uskutečnit během prosince.

„Očekáváme, že první závody budou bez diváků. Ti by se k nám mohli připojit v pozdějších fázích šampionátu. Celý kalendář zveřejníme jakmile to bude možné. Stále je před námi mnoho neznámých, které musíme vyřešit. Vše se uskuteční pouze tehdy, jestliže si budeme jisti naprostou bezpečností našich postupů. Zdraví a životy jsou pro nás naprostou prioritou," nechal se slyšet Chase Carey.