F1 bude mít nového šéfa. Stane se jím bývalý boss Ferrari

Už je to oficiální. To, o čem se poslední dny spekulovalo bylo nakonec potvrzeno vrcholnými představiteli šampionátu nejrychlejších vozů. Formule 1 bude mít od příštího roku nového šéfa. Chase Careyho nahradí v prestižní funkci Stefano Domenicali.

To je fanoušků F1 známé jméno. Rodák z Modeny působil dlouhé roky u Ferrari, kde byl dokonce mezi lety 2008 až 2014 šéfem týmu. Pak mu ale zlomil vaz nepovedený vstup do hybridní turboéry. Právě proto se musel z Maranella pakovat.

Následně se Domenicali vydal do Audi a Lamborghini, kde rovněž zastával vedoucí pozice. Teď se vrací do důvěrně známého prostředí „efjedniček", aby pomohl celý cirkus řídit. Chase Carey nicméně pozice úplně nevyklidí, jeho role bude spočívat ve funkci nevýkonného předsedy představenstva.

„Jsem neuvěřitelně šťastný, že se mohu vrátit do Formule 1. Od dětství jsem měl blízko k Imole, žiji v Monze, je to sport, který byl vždy součástí mého života. Za posledních šest let jsem získal řadu zkušeností, které teď mohu zúročit," říká Stefano Domenicali.