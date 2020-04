Divoká teorie. Zamíří Wolff k Aston Martinu?

Toto Wolff je jedním z největších symbolů současné dominantní éry Mercedesu. Byl to právě on, kdo nastoupil po odchodu Rosse Brawna na pozici šéfa týmu. Za jeho vlády pak Stříbrné šípy získaly všechny myslitelné mistrovské tituly počínaje rokem 2014 až do dneška. Úctyhodná bilance. Není proto divu, že se rodák z Vídně vypracoval v jednu z nejuznávanějších osobností současného padocku.

S koncem letošní sezony mu však u Mercedesu vyprší smlouva, přičemž podpis nové zatím oznámen nebyl. Všeobecně se předpokládá, že jde jen o formalitu, avšak některé zdroje přicházejí s poměrně divokými spekulacemi. Podle té poslední by mohl mít Wolff namířeno k Aston Martinu. Slavná automobilka před pár dny definitivně potvrdila svůj vstup do F1. Ten se uskuteční za rok, kdy se Aston Martin spojí s Racing Pointem.

Toto Wolff s historickým Mercedesem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Právě tento tým by prý mohl být Wolffovým novým působištěm. Lawrence Stroll – jeden z jeho hlavních investorů má s Rakušanem nadmíru dobré vztahy, což úvahy o novém spojenectví ještě přiživilo. Sám Wolff ale tyto spekulace popírá. Podle jeho vlastních slov je pro něj priorita setrvání v Mercedesu. U Stříbrných šípů navíc figuruje také coby akcionář. Stejnou roli by Toto mohl hrát v Aston Martinu, nicméně výkonná pozice je údajně vyloučena.

„Chci zůstat u Mercedesu. Jsem tady spokojený, takže je to moje priorita. Užívám si naši spolupráci. Momentálně diskutujeme o jejím prodloužení. Mercedesu se opravdu daří. Z tohoto pohledu jde vše dobře,“ řekl Wolff novinářům.

Není bez zajímavosti, že smlouva s Mercedesem letos končí i Lewisi Hamiltonovi. Šestinásobný mistr světa se nechal slyšet, že jednou z priorit jeho setrvání u dominantní stáje je pokračování vzájemné spolupráce s Wolffem. Teoreticky tak může dojít ke scénáři, podle nějž by na konci tohoto ročníku obě persony od Stříbrných šípů odešly.