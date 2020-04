Silverstone chce F1 pomoc zajímavým nápadem. Bude se závodit v protisměru?

Tento nápad vznikl z potřeby uspořádat co nejvíce mistrovských závodů ve zkráceném období kvůli pandemii koronaviru. Ve Velké Británii se má závodit 19. července, je však otázkou, zda k tomu za současné situace skutečně dojde - rozhodnutí má padnout do konce tohoto měsíce.

Pokud by došlo k odkladu, tak by podle Pringla "nebylo vůbec hloupé" uspořádat druhý závod na tomtéž místě v protisměru. "Nemáme licenci na to, aby se jezdilo v opačném směru, ale v těchto výjimečných časech podle mě dochází k výjimečným rozhodnutím. Nic tedy není mimo."

"Zároveň však uvidíme, jak se věci během čtyř týdnů vyvinou. Pro Formuli 1 to je těžké. Nehledí jen na to, co se děje ve Velké Británii. Sleduje celý svět a to, jak by se dalo zařídit cestování v rámci budoucího rozpisu závodů. Možná to není tak šílené," uvažuje šéf okruhu v Silverstone.

Jízda v protisměru by pro jezdce i inženýry byla zajímavou výzvou | foto: Renault Sport F1

Zatímco jiné sportovní série přemýšlejí o závodech bez diváků, tak pro Silverstone nejde o kýžený scénář. Nicméně by se mu musel přizpůsobit. "Bylo by to divné. Ale jak už jsem Formuli 1 sdělil, budeme s ní spolupracovat, abychom jí jakkoliv pomohli rozjet šampionát. A pomůžeme, pokud to bude zapotřebí pro jeho dokončení."

Výhodou tohoto okruhu je to, že se nachází v blízkosti továren sedmi z deseti F1 týmů. "Jen jsem F1 řekl, že jsme ochotni jakkoliv spolupracovat, utvářet či formovat to, co je podle nich v nejlepším zájmu šampionátu," pokračuje Pringle.

"Většina týmů sídlí od okruhu tak daleko, co by kamenem dohodil. Z provozního hlediska by to tedy bylo celkem jednoduché. Máme pevnou infrastrukturu, většina zaměstnanců může odcházet spát do svých domovů. Pokud bychom tedy mohli takto pomoci, tak by nám bylo potěšením," dodává.