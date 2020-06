V Bahrajnu by se mohlo závodit na "téměř oválné" trati, šéf F1 nevylučuje ani nová místa v Evropě

Zatím bylo potvrzeno pouze prvních osm podniků do 6. září 2020, úplně by měly být zrušeny závody v Ázerbájdžánu, v Singapuru a v Japonsku, což by mělo být brzy oznámeno.

Střední východ však F1 vynechat nechce - zamířit tam mohla do Šákhíru 29. listopadu a 6. prosince, poté by následovalo finále v Abú Zabí. Před tím chce najít dalších šest míst v Evropě: mj. se hovoří o Mugellu, Imole, Portimau a Hockenheimu.

"Existuje několik dobrých evropských tratí, kde bychom mohli přidat jeden či dva závody, abychom zajistili úplnou sezónu. Zatím nic nebudeme jmenovat, stále na tom pracujeme. Nechceme něco oznámit, a pak to měnit," říká Brawn s tím, že po letní přestávce by chtěl velké ceny otevřít pro návštěvníky a zaplnit tribuny.

F1 by letos mohla navštívit i Mugello, trať patřící Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

Bahrajn má licenci pro závody F1 pro různé konfigurace trati a podle Brawna by pro druhý tamější podnik mohl být zvolen "vnější okruh," jenž se skládá zejména z rychlých zatáček - tradiční konfiguraci by opustil v zatáčce č. 4 a zpět by se napojil před zatáčkou č. 13.

"Jednou z hezkých atrakcí Bahrajnu je sousta konfigurací. Mohli bychom tedy zamířit do Bahrajnu a závodit tam na dvou tratích. Je tam částečně oválná trať, která by mohla být docela vzrušující," potvrzuje sportovní šéf Formule 1.

"Všechny konfigurace mají licenci FIA 1. stupně, máme tedy v kapse další možnost. Využití dvou konfigurací zahrnuje spoustu práce pro pracovníky okruhu. Například je třeba nastavit časomíru pro dva okruhy, musíte tomu proto věnovat velkou pozornost. To je něco, co musíme brát v úvahu," podotýká Brawn.