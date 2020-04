Magnussen se návratu do McLarenu či Renaultu nebrání. S kterým šéfem má nadstandardní vztahy?

Kevin Magnussen zahájil svou kariéru ve Formuli 1 s příchodem sezony 2014. A byl to vskutku exkluzivní debut. Tehdy jednadvacetiletý Dán si totiž hned ve svém prvním závodě připsal pódium.

Také proto mu byla prorokována velká budoucnost, jenže o šest let později můžeme říci, že Magnussen (zatím) žádný další pódiový úspěch v královně motorsportu nepřidal.

Faktorů, proč se tak stalo nalezneme několik. K těm nejpádnějším patří zkrátka to, že Dán nebyl ve správný čas na správném místě. Je to sice často využívané klišé, avšak kus pravdy v sobě nepochybně skrývá. McLaren na tom nebyl v roce 2014 dobře. Sedmadvacetiletý Dán následně přestoupil do Renaultu, přičemž ani tímto krokem si moc nepomohl.

McLaren | foto: McLaren

Francouzi se toho času teprve vraceli do nejvyšší třídy motorsportu. Jejich výkonnost rozhodně nebyla z nejlepších a v době, kdy se měla začít zvyšovat, nahradil Magnussena v kokpitu továrního týmu Nico Hulkenberg.

Řada zákulisních zdrojů navíc tvrdila, že Kevin ze zmíněných dvou stájí neodešel zrovna v dobrém. V současnosti se ale návratu do některé z nich nebrání. Dost možná přitom jde o vypočítavé prohlášení, neboť americký Haas dle všeho vážně zvažuje své další účinkování ve Formuli 1.

„Jsem absolutně otevřený všem variantám. Když se mě McLaren po roce zbavil, bylo to těžké. Ale na druhou stranu... Dali mi jako první šanci ve Formuli 1, na to se nezapomíná," vykládá Magnussen.

„Také Renaultu jsem vděčný, A náš vzájemný rozchod? No takový je prostě život, ani tam bych mosty nepálil," svěřuje se.

Další alternativu pak pro Magnussena představuje rovněž Alfa Romeo. Dán se totiž může pochlubit velmi dobrými vztahy se současným šéfem tohoto týmu Fredericem Vasseurem.