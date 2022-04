"Nebyl to žádný problém dostat se na váhový limit, soupeři si pohrávali s FIA," stěžuje si nejlehčí Alfa Romeo

Minimální hmotnost vozů (včetně pilot a provozních kapalin, ale bez paliva) byla původně stanovena na 792 kg po loňských 752 kg. Vzhledem k přechodu na 18" pneumatiky a prodloužení jejich životnosti, zvýšení bezpečnosti a nasazení těžších standardních dílů pak došlo k navýšení na 795 kg.

Ani to však nestačilo. Některé týmy těsně před začátkem předsezónních testů naříkaly, že je váhový limit příliš přísný a že jej nikdo nedokáže splnit. FIA se s nimi na poslední chvíli dohodla na navýšení o 3 kg na 798 kg. Někteří však požadovali podstatně vyšší nárůst, protože jim ani to nestačilo.

Usilovná snaha zhubnout, týmy se zbavují i barev

Red Bull byl například stále o 10 kg těží, nadváhu má také Ferrari či Mercedes. Špička proto usilovně pracuje na snižování hmotnosti, někteří se vzdávají barvení a lakování a přecházejí na prostou černou barvu karbonových dílů. "Kompletní zbarvení zabere kolem 6 kg," přibližuje manažer Alfy Romeo Beat Zehnder.

Aston Martin se například zbavil zeleného lakování v některých částech, aby ušetřil. "Nestříkali jsme částí bočnic a zadního křídla, abychom ušetřili 350 gramů," potvrzuje technický ředitel Andy Green. To odpovídá cenné desetině v časech na kolo.

McLaren šetří oranžovou barvou | foto: McLaren

K podobnému kroku přistoupil také McLaren, jenž kvůli tomu kvitoval příchod sponzora Googlu a více černé barvy na svém monopostu. "S váhou mají problémy všichni - kromě jednoho týmu," uvádí jeho šéf Andreas Seidl. O tom se zmíním v závěru.

"Nejtlustším" v poli je Williams, jenž se naposledy v Imole zbavil dalších částí lakování svého monopostu - modré barvy bylo mnohem méně. Jde o nákladově efektivní, pragmatický krok, jak se v krátkodobém horizontu zbavit váhy navíc. Kolik tím stáj z Grove získala? "Nemůžu vám sdělit žádná čísla, ale je to docela dost. Rozhodně to má smysl," připouští šéf výkonnosti Dave Robson. "Jde o kompromis. Auto si musí zachovat určitou viditelnou osobnost, zároveň je však v zájmu sponzorů, aby bylo co nejrychlejší."

Týmy se proto snaží také navrhnout lehčí díly, aby dosáhli výraznějších úspor. Red Bull například v Imole nasadil nové brzdové kanálky a podlahu, čímž shodil 3 - 5 kg, "stále však v této oblasti musíme pracovat, pořád jsme nad minimální hmotností stanovenou FIA," přiznává odborný poradce Helmut Marko.

798 kg nebyl žádný problém, týmy se rozhodly pro jiné výhody

Zmiňovaným týmem, který jako jediný neměl problém dostat se hned na počátku sezóny na 798 kg, je Alfa Romeo, které v šampionátu konstruktérů patří pátá příčka. Její šéf Vasseur obviňuje soupeře z toho, jak se snažili ovlivnit FIA k většímu navýšení.

Pohled na Williams FW44 shora - modrá barva v zájmu hmotnostních úspor mizí | zdroj: Williams F1 Team

"Upřímně nechápu všechny ty komentáře, protože si myslím, že pro všechny je při navrhování závodního vozu cílem číslo jedna hmotnost. Nikdo nemůže být na poslední chvíli překvapen hmotností. Podle mě si některé týmy s FIA pohrávali, když očekávali, že na poslední chvíli ještě více zvýší minimální hmotnost," popisuje šéf Alfy Romeo.

"To by ale bylo naprosto nefér, protože během tohoto projektu jsme přijali určitá rozhodnutí v oblasti komplexity spojená také s hmotností. Sami jsme se rozhodli. A jak víte, svět Formule 1 je takový: všichni se snaží hrát hry," pokračuje 53letý Francouz, podle něhož se ostatní dostali do potíží kvůli vlastním rozhodnutím v oblasti konstrukce monopostů.

"Bylo nad slunce jasné, že hmotností cíl byl naprosto dosažitelný, že to lze dokázat bez nadváhy. Pokud se některé týmy nevešly do hmotnostního limitu, tak to je dáno tím, že využili jiných možností, s nimiž jsou spojeny jiné výhody, ovšem na úkor hmotnosti," dodává Vasseur.