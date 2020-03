Závodit v Austrálii? "Šokující," hodnotí Hamilton. "Není to správné," přidává se Räikkönen

Anketa Mělo by se v Austrálii závodit? Ano 76 %

Pro Lewise Hamiltona je překvapením, že se má uskutečnit vše dle plánů, zatímco mnohé země zavádějí přísná opatření proti šíření nemoci Covid-19 a ruší velké sportovní podniky. V padoku je pět osob v karanténě a čeká se na výsledky testů - pokud se u někoho z nich potvrdí, do karantény by mohly jít všechny přítomné týmy.

"Jsem velmi, velmi překvapený, že jsme zde. Myslím, že to je skvělé, že můžeme závodit, ale pro mě to je šokující, že všichni sedíme v této místnosti," sděluje své pocity úřadující mistr světa, jenž má letos šanci vyrovnat rekord Michaela Schumachera v počtu titulů.

"Dnes je tady tolik fanoušků a vypadá to, že zbytek světa reaguje. Možná v tom máme trochu zpoždění. Dnes ráno jsem ale viděl, jak Trump zavírá hranice do Států před Evropou. Vidíme, jak se odkládá, F1 nicméně pokračuje," komentuje Hamilton.

Lewis Hamilton krmí v Austrálii klokany zachráněné při požárech | zdroj: Lewis Hamilton

"Viděl jsem dnes dopoledne Jackieho Stewarta. Vypadá dobře a zdravě. Někteří lidé se stejně jaké já procházeli padokem, bylo tam i několik starších osob. Je to znepokojivé pro lidi tady. Rozhodně to je znepokojivé pro mě. Necítím se komfortně," přiznává pilot Mercedesu.

"Peníze vládnou světu, ale upřímně, nevím, moc k tomu nemám co dodat," snaží se vysvětlil, proč se podle něj má o víkendu závodit. "Jen doufám, že všichni fanoušci zůstanou v bezpečí a fakt bych si přál, abychom se o víkendu obešli bez nějakého fatálního neštěstí. Rozhodnutí není na mě. Ale slyšel jsem, že výsledky testování [na koronavirus] nedorazí do pěti dnů, jaká to náhoda!"

Kimi Räikkönen nepovažuje pořádání velké ceny v současné situaci za správnou věc | foto: Alfa Romeo Racing

Jaký názor na pořádání závodu má zkušený Kimi Räikkönen? "S námi to nemá nic společného, že je situace taková, jaká je. Nevím, jestli je správné, že jsme tady. Zřejmě ne. Ale není to na nás, nejde o naše rozhodnutí. Myslím, že kdyby šlo čistě o rozhodnutí týmů, pak bychom zde zřejmě nebyli."

"Je to všechno součástí té situace. Já se snažím minimalizovat riziko pro všechny. Nejde jen o nás, ale i o fanoušky. Slyšel jsem, že jsou někteří lidé v padoku nemocní, ale nikdo neví, co přesně je za tím... Uvidíme, jak to dopadne," dodává finský pilot Alfy Romeo.