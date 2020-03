F1 a koronavirus? Räikkönen a Ricciardo to vidí jasně. Převládá jeden názor

Téma koronaviru hýbe v poslední době takřka celým světem. Výjimkou není ani Formule 1. Momentálně se má celá situace tak, že v každé zemi, která letos bude hostit Velkou cenu, už byl nahlášen minimálně jeden případ této nemoci.

K tomu si připočtěte nedobrou situaci, jež panuje v Itálii. Domovská země Ferrari je považována za epicentrum nákazy našeho kontinentu a mnohé státy kvůli tomuto faktu zakazují italským občanům vstup na svá území. Ohroženy však jsou už i jednotlivé závody. Situace se totiž mění doslova z hodiny na hodinu.

V tuto chvíli není jisté ani to, zda se odjede úvodní závod letošního šampionátu, který je již tradičně situován do australského Melbourne. Obavy jsou vysoké a nikdo nechce přílišně riskovat.

Většina jezdců nicméně chce závodit. Jedním takovým je Kimi Raikkonen. Populární Fin si hlavu z nového viru rozhodně neláme. „Myslím, že jsou věci, které prostě nelze ovlivnit. To platí také ohledně koronaviru. Jestliže máte tendenci řešit tyhle věci, tak byste raději měli zůstat doma,“ má jasno.

Sergio Pérez a Lance Strollv závodě v Melbourne | foto: Racing Point F1 Team

Velmi podobné přesvědčení zastává rovněž Daniel Ricciardo. Australan hájící barvy Renaultu doufá, že se za týden postaví na start svého domácího závodu. Zároveň si přeje, aby tak mohli učinit všichni jezdci a všechny stáje. „Nebylo by správné, pokud by tu závodili jen někteří z nás. Ještě mnohem horší by bylo, pokud by byl závod zrušen. Nicméně je nutné, abychom tu byli všichni a, nebo nikdo z nás. Tahle úroveň si to zkrátka vyžaduje,“ dodává Ricciardo.

Carlos Sainz pak hovoří o tom, že první závody se zřejmě ponesou v duchu zvýšených bezpečnostních opatření. „Doktoři nás upozorňují, abychom si často myli ruce, zejména v případě, když budeme v bezprostředním kontaktu s jinými lidmi,“ hlásí.

Celá situace se samozřejmě dále dynamicky vyvíjí, proto je možné, že k určitým změnám dojde doslova ze dne na den.