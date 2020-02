Nová Alfa Romeo C39 zachycena v černých barvách při prvním testu ve Fioranu

Za volantem monopostu v černém zbarvení s rudým logem Alfy na krytu motoru se objevil Kimi Räikkönen. Na testovací dráze ve Fioranu může v rámci filmovacího dne ujet 100 km na nezávodních pneumatikách Pirelli.

Oficiální představení bývalého Sauberu se ale dočkáme a před začátkem předsezónních testů příští týden v Barceloně. Tým, který dnes ohlásil příchod sponzora Huski Chocolate, letos posílil rezervní pilot Robert Kubica se svým významným polským sponzorem PKN Orlen.

V závodech budou nastupovat stejně jako loni Räikkönen s Antoniem Giovinazzim, jejich vozy bude i nadále pohánět motor Ferrari, s nímž má tým navázanou úzkou technickou spolupráci.

A snake goes through different skins before it reveals its final look… 🐍👀#C39 #GetCloser pic.twitter.com/9jPAtRA0tz