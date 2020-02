Představení nového auta bez auta? "Raději žádné, než falešné," hájí se Renault

Renault zveřejnil jen pár počítačových renderů nového RS20, ale ani na těch není vidět kompletní vůz. Fanoušci se obvyklého představení nového vozu ani kvalitních snímků ke své nevoli nedočkali, pochopitelně jste si stěžovali také u nás.

Někteří proto začali stáj z Enstone podezřívat z toho, že nestíhá, jelikož auto ještě stále není hotové. Podle Abiteboula však vše probíhá podle plánu a jsou na tom dokonce lépe než minulý rok: "Mnohem více se držíme plánu než loni."

"Možná si vzpomenete, že minulý rok jsem vás pozval do Enstone a zmínil jsem se, že máme zpoždění. A to byl fakt. A zřejmě šlo o něco, co mělo také dopad na naší spolehlivost na začátku. Když máte totiž zpoždění, tak reagujete a všechno je to o tom, aby se vám podařilo naskočit do rozjetého vlaku. Letos jsme tedy napřed oproti plánům," ujišťuje šéf závodního týmu.

Renault toho včera z nového vozu RS20 moc neukázal | foto: Renault Sport F1

Proč tedy Renault nepřivezl alespoň nějakou základní verzi vozu, byť třeba s loňskými díly? "Po minulém roce jsem četl, co jste napsali. A četl jsem, co lidé říkali o obrázcích, jež jsme zveřejnili. A hrozně mě ty reakce na auta frustrovaly, víte?" říká Abiteboul.

"Ve skutečnosti ale nikdo není schopný představit [skutečné] auto. Pokud se váš tým drží plánu, tak tady vaše auto nečeká několik hodin nebo dnů. Auto postavíte a hned míří do Barcelony, takový je optimální plán," vysvětluje šéf Renaultu, zatímco jejich soupeř svůj nový monopost RB16 již proháněl po okruhu v Silverstone.

"Na tomto základě bylo naší jedinou možností nemít falešné auto - auto pro show, jež by vypadalo jako to letošní. To je mrhání penězi a upřímně: výsledky by byly pod optimem. Lidé navíc na tom vždy zakládají své výklady. Takže raději žádné auto, než to! Kohokoliv zajímá auto, podívejte se na fotky příští týden," odkazuje Abiteboul.

Renault své auto tedy poprvé odhalí až příští středu v Barceloně, kde začne společné předsezónní testování.