Renault se pochlubil novým RS20 - bude s ním moci bojovat o pódia?

Francouzský tým skončil loni až pátý za McLarenem, svým odběratelem motorů, o něhož ale příští rok přijde. Letos se chce stáj z Enstone zlepšit a rozdávat si to s nejlepší trojicí v podobě Ferrari, Mercedesu a Red Bullu.

Renault RS20 | foto: Renault Sport F1

"Rok 2020 je pro tým důležitým přechodným obdobím. Máme za cíl se dostat znovu do tempa jako během prvních tří let po našem návratu do Formule 1, zatímco se budeme připravovat na další sezónu, která bude představovat nový cyklus pro všechny týmy," zahajuje prezident Renaultu Jerome Stoll.

Renault RS20 | foto: Renault Sport F1

Nutnost se zlepšit zdůrazňuje šéf závodního týmu Cyril Abiteboul: "Tento rok musíme vyrazit tím nejlepším směrem pro velkou změnu v pravidlech v roce 2021. Měli jsme to pevně v mysli při organizačních změnách, které jsme provedli v druhé polovině 2019."

Renault RS20 | foto: Renault Sport F1

"K této sezóně přistupujeme se skromností i s ambicemi. S pokorou kvůli obrovské výzvě, jež spočívá před všemi týmy každý rok - a my nejsme výjimkou," pokračuje Abiteboul.

Renault RS20 | foto: Renault Sport F1

Letos za Renault budou nastupovat Daniel Ricciardo a Esteban Ocon, jenž se po roce vrací do F1 a nahrazuje Nica Hülkenberga. Během prezentace byli kromě obou pilotů přítomni také šéf vývoje šasi Pat Fry, velvyslanec Alain Prost, aerodynamik Marcin Budkowski či Rémi Taffin z motorového oddělení.

Daniel Ricciardo se svým novým týmovým kolegou Estebanem Oconem | foto: Renault Sport F1

Tým zveřejnil pouze čtyři počítačové rendery nového vozu, ten skutečný ještě není hotový. Příští týden by ale v Barceloně na začátku předsezónního testování neměl chybět.





Rozměry vozu:

- rozchod kol vpředu: 1 600 mm

- rozchod kol vzadu: 1 550 mm

- celková délka: 5 480 mm

- celková výška: 950 mm

- celková šířka: 2 000 mm

- váha: 746 kg