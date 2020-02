Brawn porovnává Schumachera s Hamiltonem. V čem se lišila jejich doba?

Lewis Hamilton už má na svém kontě šest mistrovských titulů. To znamená, že ho dělí pouze jedna mistrovská koruna od vyrovnání rekordu Michaela Schumachera. Fenomenální Němec ovládl sedm světových šampionátů, přičemž tato meta se zdála být ještě nedávno naprosto nedosažitelná.

Hamilton a Mercedes však Formuli 1 od zavedení její hybridní éry počínaje rokem 2014 kralují. Brit totiž získal během této doby titul světového šampiona hned pětkrát. Poražen byl pouze jednou to, když jej v přímém týmovém souboji zdolal Nico Rosberg.

Oba velikáni našeho sportu, tedy Michael Schumacher i Lewis Hamilton spolupracovali během své kariéry s Rossem Brawnem. Němec u Ferrari a Benettonu, Brit pro změnu v době, kdy řídil Mercedes. Právě Brawn, který momentálně figuruje ve vedení celého šampionátu, se přitom své bývalé svěřence snaží porovnat.

Mercedes | foto: Mercedes AMG F1 Team

Oba jsou podle něj velmi talentovaní. Jejich devízou prý je, že z ničeho dokáží vytvořit něco, což z nich dělá skutečné šampiony svého oboru. Velkou předností Lewise Hamiltona má být profesionalita a loajálnost vůči vlastnímu týmu. Schumacher vynikal podle Brawnových vzpomínek zejména v citu pro technickou stránku věci

„Michael měl fantastický cit pro detail. Uměl si auto správně nastavit. Lewis tohle nepotřebuje. Jejich doby jsou odlišné. Dnes jezdec sedne do auta, vyjede na trať a jeho závodní inženýr hned ví, co je potřeba. S Michalem jsme museli tyto věci analyzovat za jízdy podle jeho pocitů kdy mi on popisoval, jak se vůz chová v jednotlivých zatáčkách. Dnes mají inženýři tuto analýzu k dispozici už v momentě, kdy pilot zapne vysílačku,“ porovnává Brawn.

„Požadavky na jezdce jsou proto docela odlišné. Těžko říct, jak by si Lewis vedl v době, kdy byl potřeba větší technický cit. On si ale každopádně zasloužil každý svůj titul. Je mimořádně talentovaný, profesionální a oddaný týmu. Když jsem sledoval jeho kvalifikační kola, bylo to fenomenální,“ chválí Hamiltona Ross Brawn.