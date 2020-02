Verstappen si věří: Stále se zlepšuji, pokroku chci dosáhnout i letos

Maxi Verstappenovi je stále pouze 22 let. Mladý Holanďan se už přesto řadí mezi zkušené piloty, kteří stojí na startovním roštu Formule 1. To koneckonců není žádné překvapení, když si uvědomíme, že současný pilot Red Bullu debutoval v královně motorsportu před pěti lety, tehdy v barvách Toro Rosso.

Okamžitě zaujal. Jeho talent byl patrný na první pohled. Také proto dostal velmi brzy šanci u prvního týmu Rudých býků, stalo se tak během ročníku 2016. Od té doby už sedačku elitní stáje neopustil. Uznává však, že se na začátku svého působení ve F1 dopustil řady zbytečných chyb. Z nich se ale prý dokázal rychle poučit, díky čemuž se zlepšuje i dnes.

„Dnes už opravdu nejsem nováček. Než jsem přišel do F1, tak jsem absolvoval pouze jednu sezonu ve F3. Z tohoto pohledu to byl ohromný skok. Dopustil jsem se několika chyb, které bych jinak udělal ve Formuli 2. Nicméně se rychle učím, pracuju na sobě,“ říká Verstappen.

Max Verstappen v kvalifikaci v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

Lídr Red Bullu zároveň odhaluje svůj recept na úspěšnou kariéru. Podle něj je třeba být komplexním pilotem, který je schopný za pochodu přemýšlet o věcech, jež mohou nastat. Právě tohle si prý vyžaduje velkou dávku soustředění, což je pro závodníka z Maxova pohledu klíčové.

„Musíte se umět soustředit na řízení a stejně tak na další věci okolo. Jakmile se budete soustředit pouze na jízdu samotnou, tak podle mě nemáte moc šancí na úspěch. Zvládnete možná jedno rychlé kolo, ale to bude vše. Tyhle věci se dají částečně vypilovat tréninkem, ale jen ten vám nepomůže. Stejně tak potřebujete dávku přirozeného talentu,“ líčí Holanďan

On sám se spoustu věcí naučil od svého kolegy v Red Bullu Daniela Ricciarda. Australan pro něj měl být jakýmsi mentorem, přesně takto na své začátky u Rudých býků dnes Verstappen vzpomíná. „Když jsem přišel do Red Bullu, hodně jsem pozoroval věci, které dělá Daniel Ricciardo. Oba máme odlišný jízdní styl, ale i tak jsem se od něj naučil celou řadu věcí. Teď už vím, jak se v autě chovat a co od něj očekávat. Tyhle společné roky mi pomohly, praví dvaadvacetiletý pilot.