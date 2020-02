Mercedes stále řeší účast v F1. Jak chce Wolff zařídit, aby pro vedení šlo o snadné rozhodnutí?

Od příštího roku v ní dochází k velkým změnám v technických i sportovních pravidel. Pro účastníky budou zavedeny rozpočtové stropy, které mají nejvíce postihnout velké týmy, jako je Mercedes. Ten letos získal dva nové významné sponzory - AMD a včera představený Ineos.

Cílem Wolffa je, aby účast v F1 byla pro Mercedes ziskovou aktivitou: "Chceme zařídit, aby šlo o jednoznačné rozhodnutí z pohledu pouhých čísel. Návratnost investic do marketingu bude chůzí po tenkém ledě. Ale F1 aktivita bude ziskovým cvičením, jak by to ostatně mělo být."

"Pozorujeme to u většiny amerických sportovních lig: NFL či NBA jsou ziskovými franšízami. A to je můj osobní pohled a osobní příspěvek s našimi partnery - změnit to v takovou společnost, aby byla účast z pohledu Mercedesu jednoznačnou záležitostí," říká šéf německého závodního týmu.

Formule 1 je podle Tota Wolffa pro Mercedes stále tou nejlepší platformou | foto: Mercedes AMG F1 Team

Automobilka Daimler v současnosti hledá úspory v nákladech, chystá se propustit až 15 000 lidí. Při tom se těžko ospravedlňují vysoké platy jezdců, které v případě Lewise Hamiltona činí kolem 40 mil. liber ročně. Wolff se snaží vedení přesvědčit, aby se zavázalo k dlouhodobé účasti v tomto sportu ještě před začátkem nové sezóny.

"Jde o probíhající proces a složitou sadu smluv: trilaterální kontrakt mezi FIA, držitelem komerčních práv a týmy. Vyžaduje to čas a záleží na detailech. Nechci vám tedy říkat nějaké konkrétní datum, protože existují věci, které je třeba odsouhlasit a stále se na tom pracuje," přibližuje Wolff pozadí vyjednávání.

"Samozřejmě existuje vůle a přání všech akcionářů to uzavřít, než zahájíme sezónu 2021, protože jinak by šlo pro všechny o velmi nepříjemnou situaci," uznává Wolff. "Má role je jiná, než u ostatních šéfů týmů. Jsem v týmu partnerem, vedoucím partnerem týmu, máme společný podnik s Daimlerem. A upřímně, musím se každý den štípat, že mám tu možnost být v takové situaci. Je to hodně odlišné."

Nové barvy Mercedesu pro sezónu 2020 | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Ale s Daimlerem plánujeme dlouhodobou strategii, vše je nastaveno pro úspěšnou budoucnost. U Lewise jsme uprostřed diskusí a tu a tam něco dolaďujeme," přibližuje jednání se svým hvězdným pilotem Hamiltonem, jemuž letos vyprší smlouva. "Fakt bych ale nechtěl komentovat to, kdy dojde k podpisu, protože kdyby vám sdělil termín, pak byste se mě na to pořád ptali."

Formule 1 je podle něj pro Mercedes i po šesti titulech v řadě za sebou stále skvělou platformou: "Je výtečná pro hybridní inženýring. Jde o něco, co se dostatečně nezdůrazňuje, protože se to zamlčovalo na počátku V6 hybridní éry. Měli bychom na to opravdu klást větší důraz."

"Máme tu platformu rádi. Zároveň však vyjednáváme s držiteli komerčních práv a je třeba pár věcí vyřešit. Ale partnerství je samozřejmě něco, co naznačuje naše přání pokračovat ve společné cestě Formulí 1," dodává Wolff.