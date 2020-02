Alonso a Red Bull? Marko tuto možnost rázně vylučuje

Budoucnost Fernanda Alonsa je stále velmi ožehavým a často řešeným tématem. Mnoho fanoušků i odborníků by chtělo dvojnásobného mistra světa znovu vidět na startovním roštu Formule 1. Pokud možno s vozem, který je schopný vyhrávat závody. Ještě nedávno se v této souvislosti jevil nejpravděpodobněji Španělův přesun do Red Bullu.

Rakouský tým totiž sháněl po odchodu Pierre Galyho, který nepřesvědčil pilota, jenž by byl konkurenceschopný. Alonso se přitom jevil jako celkem logická alternativa. Španělovi Formule 1 chybí, což už sám také přiznal. Vrátit se však chce pouze s materiálem, který mu umožní bojovat o přední příčky.

Roky trápení u McLarenu už zkrátka rodák z Ovieda opakovat nechce, jenže zdá se, že dozvuky jeho působení v britské stáji mu zavřou pomyslná vrátka k Red Bullu. Rakušané totiž uzavřeli spojenectví s Hondou. Tedy s motorářem, jehož Alonso v době svého angažmá u McLarenu hned několikrát celkem otevřeně zkritizoval. Na tuto věc nyní poukazuje odborný poradce Red Bullu Helmut Marko a dodává, že právě tohle je jeden z důvodů, proč Alonso nemůže pomýšlet na sedačku v rakouské stáji.

„Řekl bych, že vztah Alonsa a Hondy je nenapravitelný, to je jeden důvod, proč se nedá očekávat jeho příchod k Red Bullu,“ hlásí Marko.

Tím druhým důvodem, který Helmut zmiňoval má být celková filozofie Rudých býků. Tým se dlouhodobě spoléhá na své odchovance, přičemž angažování Alonsa by do této koncepce nezapadalo. „Celá naše struktura ke založená na tom, že dáváme prostor mladým odchovancům. Angažování Alonsa by do této filozofie hrubě nezapadalo. Vždyť by to byl jeden z nejstarších pilotů startovního pole,“ líčí odborný poradce.