Chtěli jsme toho druhého poslat do důchodu, říká Ricciardo o vztahu s Verstappenem

Red Bull měl v letech 2017 a 2018 dost možná nejlepší jezdeckou sestavu na startovním roštu, když jeho barvy hájili Max Verstappen a Daniel Ricciardo. Oba piloti si byli výkonnostně velmi blízko, což vyústilo v nejednu kontroverzi. Například v Baku 2018 skončil jejich vzájemný souboj tvrdou kolizí a odstoupením ze závodu.

„Teď, když už nejsme v jednom týmu, tak je pro mě a Maxe snazší, abychom spolu vycházeli, protože nejsme v přímém boji. V podstatě to znamená, že se nesnažíme jeden druhého zničit," říká Ricciardo.

„Řekl bych, že postupem času jsme si k sobě vypěstovali respekt. Věděli jsme, že jeden druhého dokážeme porazit a respektoval mě. Mám pocit, že to, jaké výkony podávali v Red Bullu piloti, kteří přišli po mně, jeho respekt ještě zvýšilo," dodává.

Daniel Ricciardo a Max Verstappen v závodě v Rusku | foto: Red Bull Content Pool

Jednatřicetiletý Australan si ale nemyslí, že by mezi ním a Verstappenem panovala nevraživost. I v dobách jejich vzájemné rivality to prý bylo jen o závodění. „Neřekl bych, že jsme se tenkrát nenáviděli. Prostě to bylo o tom, že jsme se snažili jeden druhého poslat do důchodu."

Když pak Ricciardo z Red Bullu odešel, rakouská stáj prý věděla o tom, že s obsazením jeho sedačky budou mít problémy. „V týmu věděli, že v nás mají špičkové jezdce. Nejvyšší třídu. Takže počítali s tím, že obsazení mnou uvolněného místa pro ně bude složité," uzavírá současný pilot McLarenu.