"McLaren nebude mít na pódium dříve než v roce 2023," uvědomuje si realistický Seidl. Proč?

McLaren zaznamenal během loňské sezony výrazný posun vpřed. Dalo by se říci, že se stáj z Wokingu může pyšnit titulem skokan roku. Tomu se nelze divit, když tradiční účastník Formule 1 získal pod vedením Andrease Seidla nejlepší umístění v Poháru konstruktérů za několik posledních let. Konkrétně to byla čtvrtá příčka. McLaren tak nestačil pouze na Mercedes, Ferrari a Red Bull.

Jeho vůz fungoval, jezdci podávali spolehlivé výkony, tým se v naprosté většině případů vyvaroval zbytečných chyb. Zdá se, že stáj se sídlem ve Wokingu začíná konečně nacházet ztracenou půdu pod nohama. Není proto divu, že se někteří fanoušci i odborníci začínají ptát, kdy McLaren udělá další krok, který ho vynese na pravidelná pódia a umožní mu bojovat o mistrovské tituly. Řada hlasů očekává tento scénář už letos, popřípadě v revoluční sezoně 2021.

Šéf týmu Andreas Seidl ale nadšení brzdí. Podle něj bude moci McLaren pravidelně bojovat o pódia a vítězství až v roce 2023. Zkušený manažer zdůrazňuje, že britský tým musí stále pracovat na určitých slabinách, které má, přičemž tento proces prý nelze urychlit. Všichni musí zkrátka podle Seidla postupovat krok za krokem.

Carlos Sainz a Lando Norris v závodě v Abú Zabí | foto: McLaren

„Čtvrté místo je za aktuálních podmínek maximem, jehož jsme schopni dosáhnout. Jde o současnou sílu a také rozpočet. V týmu máme neustále některá slabší místa, nicméně pracujeme na nich a vyvíjíme se. Jdeme krok za krokem,“ praví Seidl.

Rodák z Pasova upíná své naděje k plánovanému rozpočtovému stropu, jenž vejde v planost s příchodem přelomové sezony 2021. Právě díky němu prý dostane McLaren šanci bojovat s těmi nejlepšími. Tyto změny se ovšem podle Seidla neprojeví dříve než v roce 2023.

„Rozpočtový strop vejde v platnost sice už během sezony 2021. Já ale čekám, že bude trvat nějaký čas, než se změny skutečně projeví. Nejlepší týmy mají pořád víc peněz, i zdrojů. Očekávám, že se celá situace ustálí až v roce 2023. Právě tehdy bychom mohli stát na pódiu a vyhrávat závody,“ líčí.

Carslos Sainz obdržel dodatečně pohár za třetí místo v závodě v Brazílii | foto: McLaren

McLaren však nechce odepisovat ani letošní ročník. Seidlův názor je takový, že celý tým musí pokračovat v nastoleném trendu neustálého zlepšování se, tak aby byla uchovávána ta správná morálka. Boj o čtvrté místo v Poháru konstruktérů bude dle Seidlových slov skutečně tvrdý. Někdejší šéf Porsche ve WEC nicméně připouští, že stáj, kterou vede obrátí svou pozornost k sezoně 2021 o něco dříve, než bývá obvyklé.

„Chceme pokračovat v pozitivním trendu, který jsme letos dosáhli. Naším cílem je, abychom se zlepšili také v roce 2020. Je to důležité pro morálku týmu. Navíc si myslím, že boj o čtvrté místo v Poháru konstruktérů bude opravdu intenzivní. Naše pozornost k další sezoně se ale i tak obrátí o něco dříve, než je obvyklé,“ uzavírá Andreas Seidl.