Šéf Toro Rosso Tost reaguje na rostoucí počet závodů. Bude stáj své zaměstnance rotovat?

Jednou z věcí, která současnou Formuli 1 charakterizuje je neustále se zvyšující počet Velkých cen. Ještě před třinácti lety se během sezony uskutečnilo „jen“ sedmnáct závodů, letos už jich bude 22, přičemž se zdá, že ani toto číslo nemusí být do budoucna konečné. Nový majitel F1 má totiž za cíl, aby počet závodů stoupal, díky čemuž chce dosáhnout větší prestiže a v neposlední řadě vyšších zisků.

Tato politika se však příliš nelíbí týmům. Ty se bojí přetížení svých pracovníků. Tomu se asi nelze divit, když si uvědomíme, kolik cestování Formule 1 vyžaduje. Jednotliví lidé, na kterých dané týmy stojí se prakticky nezastaví. Třeba takový Max Verstappen před nedávnem řekl, že rostoucí počet Grand prix přinese také více rozvodů.

Podle šéfa Toro Rosso Franze Tosta je aktuální kalendář, kdy se odjede 22 grand prix maximem. Sezona 2020 měla přitom přinést o jeden závod méně, jenže Španělsko na poslední chvíli sehnalo prostředky potřebné k pořádání Velké ceny, takže Barcelona z kalendáře nezmizí. Některé týmy proto začínají uvažovat o rotaci svých zaměstnanců, STR se to ale zatím netýká.

"My jsme zatím neučinili žádné změny, které by se týkaly našeho rozvrhu. Z hlediska časové náročnosti je to velmi podobné. Začínáme v březnu a končit budeme na konci listopadu, není to drastická změna,“ líčí Tost.

Rakušan však jedním dechem dodává, že pokud by se měl počet GP dále zvyšovat, tak už bude muset jeho tým přistoupit k rotaci svých pracovníků. „Dvaadvacet závodů ještě podle mě není důvod k tomu, abychom naše zaměstnance střídali. Pokud by však počet závodů dále stoupal, tak už bychom podle mě k rotaci sáhnout museli. Dvaadvacet GP je absolutní maximum, které jsou naši lidé bez výměn schopni zvládnout,“ myslí si Tost.

Události posledních dní nicméně naznačují, že bychom mohli o dvě Velké ceny přijít. V souvislosti s šířením nového koronaviru v Číně se totiž začalo velmi čile spekulovat o zrušení závodu v této zemi, přičemž nahnuté to má mít i Vietnam. Jeho metropole Hanoj by letos sice měla pořádat premiérovou Velkou cenu, avšak zdravotní riziko může být natolik velké, že nakonec dojde k jejímu zrušení. Definitivní rozhodnutí ohledně zmíněné záležitosti má FIA učinit během nejbližších dní.