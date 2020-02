Brawn nemá žádné náznaky toho, že by měl Mercedes či Renault opustit Formuli 1

I když se v zákulisí v posledních měsících spekuluje o budoucnosti Mercedesu i Renault, Ross Brawn nemá žádné informace o tom, že by se některá z těchto automobilek chystala stáhnout z F1.

I když se ve Stuttgartu bude těžké ospravedlňovat navýšení platu Lewise Hamiltona (nyní 40 mil. liber ročně) v době, kdy Mercedes v rámci šetření propouští tisíce zaměstnanců, tak podle vedení F1 automobilkám k setrvání v F1 pomůže zavedení rozpočtových stropů ve výši 175 mil. dolarů od příštího roku.

Na otázku, zda si je jistý, že F1 udrží všechny současné automobilky, Brawn odpovídá: "Nevidím jediný náznak toho, že ne. Pokud jdete na úroveň vedení, tak se jim v mnoha ohledech zamlouvá to, co se děje, protože mají jistotu."

Toto Wolff každý rok žádá vedení automobilky o více peněz pro závodní tým | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Pokaždé, když jde v zimě Toto [Wolff] na schůzi správní rady, tak žádá o větší rozpočet, protože ho potřebuje k vítězství. A co mu tedy říkají? 'Ne, víc ti nedáme, protože už nechceme vyhrát?' Nyní budou vědět, kolik utratí. Zpráva, která vzešla od Oly Källenia zní, že chtějí řízení nákladů a jistotu v tom, kolik musí v F1 utratit," vysvětluje šéf F1.

"Chceme, aby týmy F1 uspěli podstatně udržitelnějším způsobem než nyní. Myslí si, že to je teď OK, když se však dostanete na samotný limit, tak se trochu zatřese země a najednou končí. A to nechceme. Chceme, aby Mercedes cítil, že jde o velmi dobrou hodnotu za ty peníze," pokračuje Brawn.

"Není důvod, proč někdy chtěli končit, protože proč by měli? Za sumu, kterou investují, dostávají zpět mnohem více, než utrácejí. A pokud to způsobilo drobné zemětřesení v jejich ekonomické prostředí, tak je to v pořádku, protože se s ním dokážou vyrovnat a nezáleží na tom. Proto si myslíme, že je potřeba něco změnit," říká Brawn.

Brawn chce z F1 učinit udržitelný sport, který by týmům poskytoval velmi dobrou hodnotu za investované peníze | foto: Red Bull Content Pool

Vedení F1 chce dohlížet na náklady a spravedlivěji odměňovat týmy. Nyní bude mít mechanismus, pomocí kterého bude moci lépe reagovat, pokud bude zapotřebí dramatičtěji omezit rozpočty kvůli problémům ve vnějším světě.

"Jakmile nám to začne fungovat a dojde k ekonomické krizi, tak to můžeme omezit. Mohli byste říct: 'Teď je potřeba zavést přísnější kontroly a omezit rozpočty, jakmile začne systém fungovat.' Momentálně není způsob, jak to udělat. Pokud by nyní došlo k ekonomické krizi, tak zakážeme testování, uděláme to či ono, co má větší dočasný dopad, ale není to udržitelné, protože týmy naleznou způsob, jak ty peníze utratit," dodává Brawn.