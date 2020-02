Haas jako první odhaluje nový vůz pro rok 2020

"Je mi potěšením vidět návrat auta se známějšími barvami Haas Automation. Rozhodně jde o zbarvení, podle kterého nás lidé poznají," komentuje majitel týmu Gene Haas.

Americký tým chce letos otočit list za neúspěšnou sezónou, kdy se kvůli aerodynamice trápil se svým monopostem: "Upřímně doufám, že VF-20 nás vrátí do formy, s níž jsme jezdili v roce 2018, kdy jsme skončili mezi konstruktéry pátí. Sezóna 2019 se těžko snášela," říká Haas.

"Prošli jsme opravdu poučným procesem - takovým, na který v určitou chvíli narazí každý tým Formule 1. Věřím, že jsme se z těch lekcí poučili a že to poznání využijeme při stavbě konkurenceschopnějšího VF-20," pokračuje 367letý majitel.

Šéf týmu Günther Steiner dodává: "VF-20 musí bezpochyby podávat takové výkony, které jeho předchůdce nepodával. Pravidla zůstávají stabilní, což nám pomohlo auto lépe pochopit a více se prozkoumat, abychom dokázali nalézat řešení a uplatňovat je v konstrukci VF20."

"Těším se na debut VF-20 na dráze. Jako obvykle při testování chcete spoustu věcí. V přípravách na první závod v Austrálii bude vítaná ujetá vzdálenost, spolehlivost a rychlost," avizuje Steiner.

